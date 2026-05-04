Wirtschaft

Ifo: Automobilindustrie erheblich pessimistischer

  • dts - 4. Mai 2026, 07:45 Uhr
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Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Das Ifo-GeschÃ¤ftsklima in der Automobilindustrie hat sich im April verschlechtert.

Der Indikator fiel auf -23,8 Punkte, von -19,0 Punkten im MÃ¤rz, teilte das Ifo-Institut am Montag mit. Die Unternehmen bewerteten zwar ihre aktuelle GeschÃ¤ftslage besser als im Vormonat, blicken aber erheblich pessimistischer auf die kommenden Monate.

Die GeschÃ¤ftserwartungen fielen auf -30,7 Punkte, von -15,3 Punkten im MÃ¤rz. "Die Iran-Krise belastet die ohnehin geschwÃ¤chte Autoindustrie zusÃ¤tzlich", sagte Ifo-Branchenexpertin Anita WÃ¶lfl.

In der Autoindustrie machen sich erste Anzeichen von Materialknappheit bemerkbar. Bei 9,3 Prozent der Unternehmen fehlten im April wichtige Vorprodukte, im MÃ¤rz waren es noch knapp ein Prozent. "Die Iran-Krise beeintrÃ¤chtigt etwa die Produktion und Lieferung von Helium", sagte WÃ¶lfl, "einem Edelgas, das direkt und indirekt fÃ¼r die Automobilproduktion wichtig ist." Helium wird zum Beispiel in der Chipproduktion, fÃ¼r Airbags, bei der Metallbearbeitung und der Leckortung von Batterien verwendet. Die EU bezieht mit etwa 40 Prozent einen bedeutenden Anteil ihres Heliumbedarfs aus Katar, so die Deutsche Rohstoffagentur; alternative Importquellen sind rar.

Hinzu kommen indirekte Wirkungen aus der Iran-Krise, die sich in den gesunkenen GeschÃ¤ftserwartungen niederschlagen: Die generelle Unsicherheit bei Unternehmen und Haushalten steigt. Zusammen mit den hohen Energiepreisen kÃ¶nnte dies fÃ¼r KaufzurÃ¼ckhaltung beim Kauf von Neuwagen sorgen.

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