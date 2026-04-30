Organisatoren von Gaza-Hilfsflotte: Boote wurden von israelischer Armee "umzingelt"

Die Gaza-Hilfsflotte beim Ablegen in Barcelona

Die Boote einer Hilfsflotte fÃ¼r den Gazastreifen mit pro-palÃ¤stinensischen Aktivisten an Bord sind nach Angaben der Organisatoren des Projekts von der israelischen Armee 'umzingelt' worden. Die Kommunikation mit elf Booten sei unterbrochen.

Die Boote einer Hilfsflotte fÃ¼r den Gazastreifen mit pro-palÃ¤stinensischen Aktivisten an Bord sind nach Angaben der Organisatoren des Projekts von der israelischen Armee "umzingelt" worden. Israelische Armeeboote hÃ¤tten "die Hilfsflotte in internationalen GewÃ¤ssern illegal umzingelt und mit EntfÃ¼hrung und Gewalt gedroht", erklÃ¤rten die Organisatoren der "Global Sumud Flotilla" am Donnerstag im Onlinedienst X. Die Kommunikation mit elf Booten sei unterbrochen.



Die Boote "wurden von militÃ¤rischen Schnellbooten angefahren, die sich selbst als 'Israel' identifizierten", erklÃ¤rten die Organisatoren. Die Menschen auf den militÃ¤rischen Booten "richteten Laser und halbautomatische Sturmgewehre auf uns und befahlen den Teilnehmern, nach vorne an die Boote zu kommen und sich auf HÃ¤nde und Knie zu begeben", hieÃŸ es weiter. "Die Bootskommunikation wird gestÃ¶rt und ein SOS wurde abgesetzt."



Die Hilfsflotte befindet sich derzeit vor der KÃ¼ste Griechenlands in der NÃ¤he von Kreta, wie das Live-Tracking der Organisation auf ihrer Website zeigt. Die mehr als 50 Boote waren in den vergangenen Wochen von Marseille in Frankreich, Barcelona in Spanien und Syrakus in Italien ausgelaufen.



Ende 2025 hatte schon einmal eine Hilfsflotte versucht, in den Gazastreifen zu gelangen. An Bord der Schiffe waren mehrere prominente PersÃ¶nlichkeiten, darunter die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Die Schiffe wurden damals von der israelischen Marine aufgebracht, die Besatzungsmitglieder festgenommen und anschlieÃŸend ausgewiesen.Â



Im Oktober 2025 war eine Waffenruhe in dem PalÃ¤stinensergebiet in Kraft getreten, trotzdem gibt es immer wieder Angriffe und Gewalt. Israel und die radikalislamische PalÃ¤stinenserorganisation Hamas werfen sich gegenseitig VerstÃ¶ÃŸe gegen das Abkommen vor. Die humanitÃ¤re Lage in dem KÃ¼stengebiet ist Hilfsorganisationen zufolge weiterhin Ã¤uÃŸerst prekÃ¤r.