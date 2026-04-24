Kubicki will bei Niederlage "aufs politische Altenteil" gehen

Wolfgang Kubicki (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bewerber um den FDP-Vorsitz Wolfgang Kubicki kÃ¼ndigt fÃ¼r den Fall einer Wahlniederlage auf dem Bundesparteitag seinen RÃ¼ckzug aus der Politik an. "Sollte die Partei mich nicht wÃ¤hlen, akzeptiere ich das", sagte Kubicki dem Portal T-Online. "Dann gehe ich tatsÃ¤chlich auch mal aufs politisches Altenteil, trinke mein Glas Wein und gucke mir die Entwicklung der Partei dann in Ruhe weiter an."



Sollte er jedoch gewÃ¤hlt werden, wÃ¼nsche er sich von seinem Kontrahenten Henning HÃ¶ne eine tragende Rolle in der Partei. "Ich denke, ein Henning HÃ¶ne mit einem starken Ergebnis aus der Landtagswahl im RÃ¼cken ist gesetzt in der Partei auch fÃ¼r weitere Aufgaben", sagte er. "Ich wÃ¼rde mir wÃ¼nschen, dass er, wenn er unterliegen sollte bei der Wahl - was ja mÃ¶glich ist, um es freundlich zu formulieren - , als stellvertretender Bundesvorsitzende mir und der Partei erhalten bleibt, weil er eine wichtige Funktion hat."



Ãœber den mÃ¶glichen Kurs der Partei und seine persÃ¶nliche politische Ausrichtung sagte Kubicki: "Ich bin nach wie vor ein Sozialliberaler. Das Problem ist nur, dass mir die Sozialdemokraten abhandengekommen sind, die zur Kategorie Willy Brandt, Helmut Schmidt, Sigmar Gabriel gehÃ¶ren, einschlieÃŸlich Gerhard SchrÃ¶der. Die Sozialdemokraten dieser Zeit gibt es einfach nicht mehr." Kubicki hÃ¤lt fest an seinem Ziel, die FDP wieder zu Zustimmungswerten von 10 Prozent oder mehr zu fÃ¼hren. "Weniger als zehn Prozent wÃ¤re extrem unterambitioniert", sagte Kubicki. "Wir haben 2017 und 2021 dokumentiert, dass das machbar ist."



Im Falle eines Wiedereinzugs in den Bundestag sei fÃ¼r ihn auch eine Regierungsbeteiligung denkbar. "Eine Partei wie die FDP muss den Willen haben, nicht nur stark im Parlament vertreten zu sein, sondern auch die Ideen, die wir haben, dann umzusetzen", sagte er. Als mÃ¶gliche Partner kÃ¤men fÃ¼r ihn eine "reformierte Union" infrage, ebenso eine SPD, die Fortschritt wage und die "wieder Stolz auf das Land" sei.

