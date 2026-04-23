Streit Ã¼ber Kohl-Buch: Witwe von Altkanzler scheitert mit Klage zu Auskunft Ã¼ber Gewinn

Helmut Kohl

Der Autor des umstrittenen Buchs 'VermÃ¤chtnis - Die Kohl-Protokolle' Ã¼ber den frÃ¼heren Bundeskanzler Helmut Kohl muss Kohls Witwe nicht sagen, wie viel Gewinn er mit dem Werk erzielte. Das entschied der Bundesgerichtshof.

Der Autor des umstrittenen Buchs "VermÃ¤chtnis - Die Kohl-Protokolle" Ã¼ber den frÃ¼heren Bundeskanzler Helmut Kohl muss Kohls Witwe nicht sagen, wie viel Gewinn er mit dem Werk erzielte. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe Ã¤nderte am Donnerstag ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) KÃ¶ln entsprechend und erklÃ¤rte, Schadenersatz kÃ¶nne Maike Kohl-Richter ohnehin nicht beanspruchen. Ãœber das Verbot einiger Passagen aus dem Buch muss das OLG aber noch einmal verhandeln. (Az. I ZR 41/24)



Der seit Jahren dauernde Rechtsstreit Ã¼ber das Buch geht damit in eine weitere Runde. Das 2014 erschienene Werk der Journalisten Tilman Jens und Heribert Schwan basiert auf GesprÃ¤chen mit Kohl. Darin wurde er mit drastischen angeblichen Ã„uÃŸerungen Ã¼ber frÃ¼here WeggefÃ¤hrten zitiert. Kohl selbst erstritt 2017 eine EntschÃ¤digung von einer Million Euro. Der Altkanzler starb wenig spÃ¤ter. Seiner Witwe steht diese EntschÃ¤digung nicht zu, wie Gerichte damals entschieden.



Sie erstritt aber, dass einige Passagen aus dem Buch nicht mehr verbreitet werden dÃ¼rfen. Im aktuellen Rechtsstreit geht es um weitere Abschnitte.Â Da Jens bereits starb, klagte Kohl-Richter nur noch gegen Schwan. Sie wollte zunÃ¤chst Auskunft Ã¼ber den mit dem Buch erzielten Gewinn, um dann spÃ¤ter womÃ¶glich Schadenersatz fordern zu kÃ¶nnen. Damit hatte sie nun keinen Erfolg. Der BGH gab ihr aber teilweise Recht und entschied, dass das OLG Ã¼ber einige weitere Passagen aus dem Buch noch einmal entscheiden muss.