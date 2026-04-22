Kabinett will mit Reform der Notfallversorgung Rettungsstellen entlasten

Rettungswagen

Die Bundesregierung will die Zahl der in den Rettungsstellen der KrankenhÃ¤user behandelten FÃ¤lle deutlich reduzieren und damit die Kliniken entlasten. Das Kabinett beschloss eine Reform der Notfallversorgung, die letztlich auch Geld sparen soll.

Die Bundesregierung will die Zahl der in den Rettungsstellen der KrankenhÃ¤user behandelten FÃ¤lle deutlich reduzieren und damit die Kliniken entlasten. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine Reform der Notfallversorgung, die unter anderem vorsieht, dass die Nummer der KassenÃ¤rztlichen Vereinigung, die 116117, kÃ¼nftig die Notrufnummer 112 entlastet, indem bereits dort eine erste EinschÃ¤tzung erfolgt.Â



AuÃŸerdem sollen in ganz Deutschland an ausgewÃ¤hlten KrankenhÃ¤usern sogenannte Integrierte Notfallzentren aufgebaut werden. Sie sollen aus einer zentralen ErsteinschÃ¤tzungsstelle, einer Notdienstpraxis und schlieÃŸlich der Notaufnahme eines Krankenhauses bestehen. Ziel ist es, Behandlungen ambulant vorzunehmen, ohne die Notaufnahme zu belasten. In den Notdienstpraxen sollen auch Medikamente fÃ¼r den akuten Bedarf verordnet werden dÃ¼rfen.



Diese MaÃŸnahmen sollen letztlich dazu fÃ¼hren, "kostenintensive Fehlinanspruchnahmen der Notaufnahmen der KrankenhÃ¤user und des Rettungsdienstes" zu vermeiden, wie das Bundesgesundheitsministerium betonte. Das trage insgesamt zu einer Entlastung des Gesundheitssystems bei.Â



In den Rettungsstellen werden derzeit jÃ¤hrlich etwa 13 Millionen FÃ¤lle akut versorgt. Berichten zufolge soll die Reform zu 1,2 Millionen weniger Patientinnen und Patienten fÃ¼hren und perspektivisch Ã¼ber eine Milliarde Euro im Jahr sparen.