61-JÃ¤hriger stirbt bei Arbeitsunfall in nordrhein-westfÃ¤lischem Metallwerk

Blaulicht an Rettungswagen

In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann bei einem Unfall in einem Metallwerk ums Leben gekommen. Der 61-JÃ¤hrige war in dem Schmelz- und GieÃŸbetrieb in Unna mit dem Schleifen einer GuÃŸform beschÃ¤ftigt, als sich das tÃ¶dliche UnglÃ¼ck ereignete.

In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall in einem Metallwerk ums Leben gekommen. Der 61-JÃ¤hrige sei in dem Schmelz- und GieÃŸbetrieb in Unna mit dem Schleifen einer Gussform beschÃ¤ftigt gewesen, als sich das tÃ¶dliche UnglÃ¼ck ereignet habe, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Werdohl. Was genau passiert sei, werde noch ermittelt.



Das UnglÃ¼ck ereignete sich in der Nacht zum Dienstag. Der Mitarbeiter sei im Schichtbetrieb eingesetzt gewesen, sagte der Sprecher. Seine Aufgabe sei es gewesen, die Gussform oder Kokille fÃ¼r den GieÃŸvorgang vorzubereiten. Nach dem Unfall hÃ¤tten Kollegen des Manns erste Hilfe geleistet und die RettungskrÃ¤fte alarmiert. Trotzdem starb der 61-JÃ¤hrige noch vor Ort.