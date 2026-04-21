In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall in einem Metallwerk ums Leben gekommen. Der 61-JÃ¤hrige sei in dem Schmelz- und GieÃŸbetrieb in Unna mit dem Schleifen einer Gussform beschÃ¤ftigt gewesen, als sich das tÃ¶dliche UnglÃ¼ck ereignet habe, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Werdohl. Was genau passiert sei, werde noch ermittelt.
Das UnglÃ¼ck ereignete sich in der Nacht zum Dienstag. Der Mitarbeiter sei im Schichtbetrieb eingesetzt gewesen, sagte der Sprecher. Seine Aufgabe sei es gewesen, die Gussform oder Kokille fÃ¼r den GieÃŸvorgang vorzubereiten. Nach dem Unfall hÃ¤tten Kollegen des Manns erste Hilfe geleistet und die RettungskrÃ¤fte alarmiert. Trotzdem starb der 61-JÃ¤hrige noch vor Ort.
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61-JÃ¤hriger stirbt bei Arbeitsunfall in nordrhein-westfÃ¤lischem Metallwerk
- AFP - 21. April 2026, 16:48 Uhr
In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann bei einem Unfall in einem Metallwerk ums Leben gekommen. Der 61-JÃ¤hrige war in dem Schmelz- und GieÃŸbetrieb in Unna mit dem Schleifen einer GuÃŸform beschÃ¤ftigt, als sich das tÃ¶dliche UnglÃ¼ck ereignete.
In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall in einem Metallwerk ums Leben gekommen. Der 61-JÃ¤hrige sei in dem Schmelz- und GieÃŸbetrieb in Unna mit dem Schleifen einer Gussform beschÃ¤ftigt gewesen, als sich das tÃ¶dliche UnglÃ¼ck ereignet habe, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Werdohl. Was genau passiert sei, werde noch ermittelt.
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