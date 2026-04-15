In Nordrhein-Westfalen dÃ¼rfen nach einer Entscheidung des KÃ¶lner Verwaltungsgerichts aktuell keine Abschleppkosten berechnet werden. Die GebÃ¼hren seien wegen eines Fehlers seit 2024 rechtswidrig, erklÃ¤rte das Gericht am Mittwoch. Die Landesregierung habe eine neue GebÃ¼hrenverordnung zu frÃ¼h erlassen - der Landtag habe erst vier Monate spÃ¤ter den Weg dafÃ¼r frei gemacht.
Im konkreten Fall ging es um zwei ParkverstÃ¶ÃŸe in KÃ¶ln. Das betroffene Auto und eine Vespa wurden auf Anordnung des Ordnungsamts abgeschleppt und auf den Abschlepphof gebracht. Die Halter sollten die Kosten von etwa 200 beziehungsweise 300 Euro tragen. Dagegen klagten sie.
Das Gericht gab ihnen nun Recht und hob die GebÃ¼hrenbescheide der Stadt auf. Denn die entsprechende Vorschrift im Polizeigesetz war zum Jahreswechsel 2023/2024 gestrichen worden. Die GebÃ¼hren sollten stattdessen Ã¼ber Tarifstellen berechnet werden. Als diese eingerichtet wurden, gab es dafÃ¼r aber noch keine ErmÃ¤chtigung, wie das Gericht ausfÃ¼hrte.
Die Vorsitzende Richterin wies jedoch darauf hin, dass das Problem womÃ¶glich rÃ¼ckwirkend behoben werden kÃ¶nne, wenn die Landesregierung die fÃ¼r nichtig erklÃ¤rten Tarifstellen neu erlÃ¤sst. Das Verwaltungsgericht lieÃŸ die Berufung gegen seine Entscheidung zu.
Brennpunkte
Gericht: In Nordrhein-Westfalen dÃ¼rfen aktuell keine Abschleppkosten erhoben werden
- AFP - 15. April 2026, 13:10 Uhr
In Nordrhein-Westfalen dÃ¼rfen nach einer Entscheidung des KÃ¶lner Verwaltungsgerichts aktuell keine Abschleppkosten berechnet werden. Die GebÃ¼hren seien wegen eines Fehlers rechtswidrig. Das Problem kann aber womÃ¶glich rÃ¼ckwirkend behoben werden.
In Nordrhein-Westfalen dÃ¼rfen nach einer Entscheidung des KÃ¶lner Verwaltungsgerichts aktuell keine Abschleppkosten berechnet werden. Die GebÃ¼hren seien wegen eines Fehlers seit 2024 rechtswidrig, erklÃ¤rte das Gericht am Mittwoch. Die Landesregierung habe eine neue GebÃ¼hrenverordnung zu frÃ¼h erlassen - der Landtag habe erst vier Monate spÃ¤ter den Weg dafÃ¼r frei gemacht.
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