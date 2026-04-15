In einem Mafiaprozess hat das Landgericht Stuttgart den Hauptangeklagten zu drei Jahren Haft verurteilt. Der 49-JÃ¤hrige wurde wegen Bandenbetrugs in zwei FÃ¤llen in Tateinheit mit UnterstÃ¼tzung einer kriminellen Vereinigung im Ausland und Anstiftung zur Verletzung von Dienstgeheimnissen verurteilt, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Ein mitangeklagter Polizist wurde dagegen freigesprochen. Bei ihm war demnach nicht auszuschlieÃŸen, dass er aus psychischen GrÃ¼nden zur Tatzeit schuldunfÃ¤ig war.
Der Hauptangeklagte hatte dem Urteil zufolge im Januar 2022 von einem Mitglied der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta den Hinweis bekommen, dass Mitglieder der Gruppe ein italienisches Restaurant beschÃ¤digt hatten, um die Gastwirte zum Kauf von Lebensmitteln zu drÃ¤ngen. Der Mann soll daraufhin den befreundeten Polizisten darÃ¼ber informiert haben. Dieser habe daraufhin in der Polizeidatenbank recherchiert, dass unter dessen Autokennzeichen gegen den 'Ndrangheta-Mafioso nichts vorliege. Diese Information soll der Hauptangeklagte an den Mafioso weitergegeben haben.
Wenige Tage spÃ¤ter soll dieser um einen Schlafplatz gebeten haben, weil er fÃ¼rchtete, gesucht zu werden. Auch in diesem Fall recherchierte der Polizist und fand heraus, dass dem nicht so war. Auch diese Information soll der Hauptangeklagte weitergegeben habe. SchlieÃŸlich wurde dieser auch dafÃ¼r verurteilt, im Jahr 2022 in groÃŸen Mengen bei auslÃ¤ndischen Unternehmen Lebensmittel bestellt und diese nicht bezahlt zu haben. AuÃŸerdem wurde er fÃ¼r den Handel mit Amphetamin verurteilt.
Brennpunkte
Haftstrafe in Stuttgarter Mafiaprozess - Mitangeklagter Polizist schuldunfÃ¤hig
- AFP - 15. April 2026, 13:07 Uhr
In einem Mafiaprozess hat das Landgericht Stuttgart den Hauptangeklagten zu drei Jahren Haft verurteilt. Der 49-JÃ¤hrige wurde unter anderem wegen Bandenbetrugs in zwei FÃ¤llen verurteilt.
In einem Mafiaprozess hat das Landgericht Stuttgart den Hauptangeklagten zu drei Jahren Haft verurteilt. Der 49-JÃ¤hrige wurde wegen Bandenbetrugs in zwei FÃ¤llen in Tateinheit mit UnterstÃ¼tzung einer kriminellen Vereinigung im Ausland und Anstiftung zur Verletzung von Dienstgeheimnissen verurteilt, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Ein mitangeklagter Polizist wurde dagegen freigesprochen. Bei ihm war demnach nicht auszuschlieÃŸen, dass er aus psychischen GrÃ¼nden zur Tatzeit schuldunfÃ¤ig war.
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