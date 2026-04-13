Dax startet nach Scheitern der US-Iran-Verhandlungen im Minus

Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach dem vorlÃ¤ufigen Scheitern der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.560 Punkten berechnet und damit 1,0 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Brenntag und RWE, am Ende MTU, die Commerzbank und Siemens Energy.



"Der offensichtliche Zusammenbruch der US-iranischen Verhandlungen ist an diesem Montagmorgen ebenso Ã¼berraschend wie die vergleichsweise ruhige Reaktion der MÃ¤rkte darauf", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Solange der Waffenstillstand hÃ¤lt, setzen Anleger offenbar weiter darauf, dass das Ende des Kriegs nÃ¤her ist als dessen Anfang." Wahrscheinlich hofften viele Anleger auf eine Wiederaufnahme der Verhandlungen, da der Waffenstillstand zunÃ¤chst bis zum Dienstag kommender Woche gilt - trotz neuer Drohungen von US-PrÃ¤sident Trump.



Der Blick der Anleger richtet sich in der neuen Woche auch auf die US-Berichtssaison. "Anleger erhoffen sich eine klarere Sicht darauf, wie der Iran-Krieg und hohe Energiepreise die GeschÃ¤fte beeinflussen." Es bestehe keine klare Sicht darauf, wann die Ã–l- und Gaslieferungen aus dem Nahen Osten wieder reibungslos flieÃŸen kÃ¶nnten. "HÃ¶here Energiepreise stellen Gegenwind fÃ¼r die Gewinnentwicklung der meisten Unternehmen dar. Wie stark der Gegenwind ist, und welche Unternehmen ihn vielleicht kaum verspÃ¼ren, wird prÃ¤gend sein fÃ¼r die Kursentwicklung der Einzelaktien der kommenden Wochen."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagmorgen etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1689 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8555 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 101,60 US-Dollar; das waren 6,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

