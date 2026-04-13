Eon: Iran-Krieg wirkt sich langfristig auf Strom und Gaspreise aus

EON-Zentrale (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Essen (dts Nachrichtenagentur) - Der Energiekonzern Eon rechnet mit anhaltenden Auswirkungen auf die Strom- und Gaspreise durch den Iran-Krieg.



"So schnell wird das generelle Preisniveau, das wir vor dem Iran-Konflikt hatten, nicht zurÃ¼ckkehren", sagte Filip Thon, der Chef von Eon Energie Deutschland, der verantwortlich ist fÃ¼r das heimische VertriebsgeschÃ¤ft des Essener Konzerns, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Montagsausgabe). Er gehe davon aus, dass die Preise fÃ¼r Strom und Gas an den HandelsplÃ¤tzen "noch einige Zeit" hÃ¶her sein werden als vor der Krise.



Eon-Manager Thon verweist auf teils massiv gestiegene Preise beim Energieeinkauf. "Im Einkauf an den EnergiebÃ¶rsen haben sich die Preise fÃ¼r das laufende Jahr zwischenzeitlich beim Gas um 75 Prozent und beim Strom um 35 Prozent erhÃ¶ht", so Thon. "FÃ¼r das nÃ¤chste Jahr haben wir schon Preisanstiege im EnergiegroÃŸhandel um 60 Prozent beim Gas und 20 Prozent beim Strom gesehen." Die kurzfristigen Preisschwankungen lieÃŸen sich zwar "nicht eins zu eins auf die Tarife fÃ¼r Endkunden Ã¼bertragen", erklÃ¤rt der Manager. "Aber der allgemeine Trend ist klar."

