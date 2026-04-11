Teheran dementiert Durchfahrt von US-Kriegsschiffen durch StraÃŸe von Hormus

Satellitenbild der StraÃŸe von Hormus

Der Iran hat Angaben des US-MilitÃ¤rs dementiert, wonach zwei US-Kriegsschiffe die StraÃŸe von Hormus durchquerten. Die entsprechenden Angaben des fÃ¼r den Nahen Osten zustÃ¤ndige US-MilitÃ¤rkommando Centcom wÃ¼rden 'scharf zurÃ¼ckgewiesen'.

Der Iran hat Angaben des US-MilitÃ¤rs dementiert, wonach am Samstag zwei US-Kriegsschiffe die StraÃŸe von Hormus durchquerten. Die entsprechenden Angaben des fÃ¼r den Nahen Osten zustÃ¤ndige US-MilitÃ¤rkommando Centcom wÃ¼rden "scharf zurÃ¼ckgewiesen", erklÃ¤rte der iranische Armeesprecher Ebrahim Zolfaghari am Samstagabend nach Angaben des Staatsfernsehens. "Die Entscheidung Ã¼ber die Durchfahrt von welchem Schiff auch immer liegt bei den StreitkrÃ¤ften der Islamischen Republik des Irans", betonte er.



Zuvor hatte das US-MilitÃ¤rkommando Centcom erklÃ¤rt, dass zwei Kriegsschiffe am Samstag die StraÃŸe von Hormus durchquert hÃ¤tten. Damit sollten Vorbereitungen dafÃ¼r getroffen werden, dass die wichtige SeefahrtstraÃŸe von Minen gerÃ¤umt werden kÃ¶nne. Die beiden US-Kriegsschiffe seien Teil einer "umfassenderen Mission, die sicherstellen soll, dass die StraÃŸe vollstÃ¤ndig von den zuvor von den iranischen Revolutionsgarden verlegten Seeminen befreit wird", hieÃŸ es in der Centcom-ErklÃ¤rung weiter.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte zuvor erklÃ¤rt, sein Land habe mit dem "Prozess zur Freigabe der StraÃŸe von Hormus" begonnen. In seinem Onlinedienst Truth Social schrieb er am Samstag: "Wir beginnen jetzt den Prozess, die StraÃŸe von Hormus freizurÃ¤umen, als GefÃ¤lligkeit fÃ¼r LÃ¤nder auf der ganzen Welt, einschlieÃŸlich China, Japan, SÃ¼dkorea, Frankreich, Deutschland und viele andere." Trump fÃ¼gte hinzu: "Unglaublicherweise haben sie nicht den Mut oder den Willen, die Arbeit selbst zu erledigen."



Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar ist die StraÃŸe von Hormus, durch die rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft, durch das iranische MilitÃ¤r de facto gesperrt. Die Meerenge zwischen der Arabischen Halbinsel und dem Iran wird von den iranischen Revolutionsgarden kontrolliert. Zudem beschoss der Iran Ã–lanlagen in mehreren LÃ¤ndern der Golfregion sowie Ã–ltanker. Diese Entwicklungen lieÃŸen die Ã–l- und Gaspreise in die HÃ¶he schnellen.