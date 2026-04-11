Innenministerium: Dschibutis PrÃ¤sident Guelleh mit fast 98 Prozent wiedergewÃ¤hlt

PrÃ¤sident Guelleh bei der Stimmabgabe

Bei der PrÃ¤sidentschaftswahl in Dschibuti ist der langjÃ¤hrige Amtsinhaber Ismael Omar Guelleh nach offiziellen Angaben mit fast 98 Prozent wiedergewÃ¤hlt worden. Der seit 27 Jahren herrschende PrÃ¤sident hatte nur einen kaum bekannten Herausforderer.

Bei der PrÃ¤sidentschaftswahl in Dschibuti ist der langjÃ¤hrige Amtsinhaber Ismael Omar Guelleh nach offiziellen Angaben mit fast 98 Prozent wiedergewÃ¤hlt worden. Das Innenministerium des Landes am Horn von Afrika erklÃ¤rte am Samstag, der seit 27 Jahren herrschende PrÃ¤sident habe 97,81 Prozent der Stimmen erhalten. Der 78-JÃ¤hrige hatte nur einen Herausforderer, den in der Ã–ffentlichkeit wenig bekannten Mohammed Farah Samatar, der auf 2,19 Prozent kam.



Guelleh regiert das kleine Land mit einer Million EinwohnernÂ seit 1999 mit harter Hand. Er wurde nun fÃ¼r eine sechste Amtszeit wiedergewÃ¤hlt. Schon bei der letzten, von der Opposition boykottierten PrÃ¤sidentschaftswahl 2021 hatte der Amtsinhaber mehr als 97 Prozent der Stimmen erhalten.



Unter Guelleh hat Dschibuti seine strategische geografische Position mit Meereszugang genutzt und in HÃ¤fen und logistische Infrastruktur investiert, um auslÃ¤ndische Investoren anzulocken. Frankreich, die USA, China, Japan und Italien unterhalten in dem Land MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkte. Dschibuti liegt an der Meerenge Bab al-Mandeb, die den Golf von Aden mit dem Roten Meer verbindet.Â



Menschenrechtsorganisationen werfen der FÃ¼hrung in Dschibuti vor, die Opposition zu unterdrÃ¼cken. Zugleich gilt das Land als StabilitÃ¤tsanker in einer Region mit volatilen Nachbarstaaten wie Eritrea, Ã„thiopien, Somalia und Jemen.