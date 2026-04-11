HaÃŸelmann hofft auf Regierungswechsel in Ungarn - und Neubeginn

Wahlplakate in Ungarn

Vor der Parlamentswahl in Ungarn hat GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann die Hoffnung auf einen Regierungswechsel und eine Abkehr vom autoritÃ¤ren Kurs der Regierung von Viktor Orban geÃ¤uÃŸert. 'Die anstehende Wahl bietet eine reale Chance.'

Vor der Parlamentswahl in Ungarn hat GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann die Hoffnung auf einen Regierungswechsel und eine Abkehr vom autoritÃ¤ren Kurs der Regierung von Viktor Orban geÃ¤uÃŸert. "Die anstehende Wahl bietet die reale Chance auf einen demokratischen Neuanfang", sagte HaÃŸelmann am Samstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. "Die Ungarinnen und Ungarn entscheiden darÃ¼ber, ob ihr Land den Weg zurÃ¼ck zu Rechtsstaatlichkeit und europÃ¤ischer Zusammenarbeit einschlÃ¤gt."



Sollte die demokratische Opposition in Ungarn gewinnen, mÃ¼sse Deutschland die neue Regierung unterstÃ¼tzen, sagte HaÃŸelmann. "Kommt es zu einem Regierungswechsel, was zu hoffen ist, ist auch die Bundesregierung gefordert, gemeinsam mit Ungarn die RÃ¼ckkehr zu einem starken, verlÃ¤sslichen Partner im europÃ¤ischen Verbund aktiv zu unterstÃ¼tzen."



Ungarn sei wÃ¤hrend der Regierungszeit Orbans "spÃ¼rbar unfreier geworden", sagte die GrÃ¼nen-Politikerin AFP. "Ein Land, das unter Korruption leidet und an die Seite von Russland sowie an Trumps Maga-Bewegung gerÃ¼ckt ist." Im Inneren habe Orban "systematisch Justiz und freie Medien geschwÃ¤cht und ein Geflecht aus Vetternwirtschaft und staatlicher Propaganda aufgebaut".



Am Sonntag wird in Ungarn ein neues Parlament gewÃ¤hlt. Umfragen deuten darauf hin, dass der seit 16 Jahren regierende rechtsnationalistische Regierungschef Orban seine Mehrheit verlieren kÃ¶nnte.



HaÃŸelmann wertete das als ermutigend. "Immer mehr Menschen in Ungarn wollen sich mit diesen ZustÃ¤nden nicht lÃ¤nger abfinden. Sie hoffen auf eine Zukunft in Europa", sagte sie zu AFP.