In Frankreich nimmt Prostitution MinderjÃ¤hriger deutlich zu

Prostituierte bei Paris

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In Frankreich hat die Zahl der minderjÃ¤hrigen Prostituierten innerhalb von vier Jahren um gut 40 Prozent zugenommen. Im vergangenen Jahr erfassten die BehÃ¶rden 704 MinderjÃ¤hrige, die sich fÃ¼r Sex verkauften. 94 Prozent von ihnen waren MÃ¤dchen. Mehr als die HÃ¤lfte von ihnen war zudem Opfer von ZuhÃ¤lterei, wie aus einem am Freitag verÃ¶ffentlichten Bericht einer nationalen Beobachtungsstelle fÃ¼r Gewalt gegen Frauen hervorgeht.



"Sexuelle Ausbeutung geht keineswegs zurÃ¼ck, sondern nimmt lediglich neue Formen an, und die Prostitution MinderjÃ¤hriger ist heute eine ihrer alarmierendsten AusprÃ¤gungen", erklÃ¤rte die beigeordnete Gleichstellungsministerin Aurore BergÃ©. In dem Zusammenhang spielten auch Onlinedienste eine immer grÃ¶ÃŸere Rolle. Etwa 86 Prozent der jungen Prostituierten lieÃŸen sich Ã¼ber Snapchat oder Online-Anzeigen von Kunden kontaktieren.Â



Jugendliche wÃ¼rden von der "Aussicht auf schnell verdientes Geld" angezogen, die in Onlinediensten verbreitet werde, sagt Michelle Meunier von der Organisation "Agir contre la prostitution des enfants" (Handeln gegen Kinderprostitution). Hinzu kÃ¤men Plattformen, auf denen Kunden pornografische Fotos oder Videos kaufen kÃ¶nnten. Dies zÃ¤hle bislang nicht als Prostitution, da es keinen physischen Kontakt gibt. Allerdings ist ein Gesetz in der Debatte, um "sexuelle Ausbeutung im Internet" einfacher sanktionieren zu kÃ¶nnen.Â



Frankreich hatte vor zehn Jahren ein Gesetz verabschiedet, das Geldstrafen fÃ¼r Freier vorsieht. Es lÃ¶ste eine umstrittene Regelung ab, nach der das Anwerben von Kunden strafbar war.Â



Das franzÃ¶sische Prostitutionsgesetz sieht eine Geldstrafe von 1500 Euro und im Wiederholungsfall von bis zu 3750 Euro vor, wird in der Praxis aber selten angewandt. Es war nach schwedischem Vorbild eingefÃ¼hrt worden, um nicht die Prostituierten, sondern deren Kunden strafbar zu machen.