Warten in Islamabad: USA und Iran sollen Ã¼ber Ende des Krieges verhandeln

Sicherheitsvorkehrungen in Islamabad vor geplanten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran

Neben den geplanten Verhandlungen Ã¼ber einen dauerhaften Frieden im Iran zwischen Washington und Teheran wollen auch Israel und der Libanon in der kommenden Woche GesprÃ¤che fÃ¼hren. Die israelische Armee setzte derweil ihren Einsatz im Libanon fort.

Es wÃ¤ren die hochrangigsten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran seit Jahren: In Pakistans Hauptstadt Islamabad liefen am Freitag die Vorbereitungen fÃ¼r ein Spitzentreffen von Delegationen aus Washington und Teheran, an das sich Hoffnungen auf ein Ende des Krieges in Nahost und eine Erholung der Weltwirtschaft knÃ¼pfen. WÃ¤hrend bis zum frÃ¼hen Nachmittag noch unklar war, ob das Treffen Ã¼berhaupt zustande kommen wÃ¼rde, stellte das fortgesetzte militÃ¤rische Vorgehens Israels im Libanon die Waffenruhe zunehmend in Frage.



US-VizeprÃ¤sident JD Vance sollte die Delegation aus Washington anfÃ¼hren, zu der auch der Sondergesandte Steve Witkoff sowie der Trump-Schwiegersohn Jared Kushner zÃ¤hlen. Auf Seiten des Iran wurden ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf und AuÃŸenminister Abbas Araghtschi als UnterhÃ¤ndler genannt. Auf diesem Niveau haben die beiden LÃ¤nder das letzte Mal 2015 verhandelt, als der damalige US-AuÃŸenminister John Kerry das von US-PrÃ¤sident Donald Trump spÃ¤ter verworfene Abkommen zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms mit Teheran aushandelte.



Nach mehr als fÃ¼nf Wochen Krieg hatten die USA und der Iran am Mittwoch eine zweiwÃ¶chige Feuerpause bekannt gegeben. Beide Seiten vereinbarten einen Stopp der Angriffe, der Iran sagte die WiederÃ¶ffnung der von ihm blockierten StraÃŸe von Hormus zu. FÃ¼r Freitag wurde der Beginn von Verhandlungen Ã¼ber ein dauerhaftes Kriegsende angesetzt, fÃ¼r die nun mindestens bis zum Ende der zweiwÃ¶chigen Phase am 22. April Zeit bleibt.



Auf dem Tisch liegen zahlreiche Streitpunkte, bei denen eine AnnÃ¤herung noch in weiter Ferne zu liegen scheint. Die USA haben einen 15-Punkte-Plan vorgelegt; sie streben seit Jahren danach, das iranische Atom- und Raketenprogramm nachhaltig so weit einzuschrÃ¤nken, dass vom Iran keine Bedrohung mehr ausgeht. Auch fordern sie die dauerhafte WiederÃ¶ffnung der StraÃŸe von Hormus.Â



Aus Teheran liegt ein 10-Punkte-Plan vor, in dem der Iran die Kontrolle Ã¼ber die fÃ¼r die Weltwirtschaft extrem wichtige Meerenge am Persischen Golf fÃ¼r sich beansprucht und MautgebÃ¼hren fÃ¼r die Durchfahrt verlangt. Auch wird eine Aufhebung aller internationalen Sanktionen sowie ein Ende aller MilitÃ¤reinsÃ¤tze in der Region gefordert.



Trump warnte Teheran davor, MautgebÃ¼hren zu erheben. "Das sollten sie besser nicht tun, und falls doch, sollten sie sofort damit aufhÃ¶ren", erklÃ¤rte er in seinem Onlinedienst Truth Social.Â SpÃ¤ter warf der US-PrÃ¤sident Teheran vor, "seine Aufgabe, den Ã–ltransport durch die StraÃŸe von Hormus zu ermÃ¶glichen, sehr schlecht" zu erfÃ¼llen. "Das ist nicht die Vereinbarung, die wir getroffen haben."



Ein weiterer groÃŸer Konfliktpunkt ist die Lage im Libanon. Israel und die USA bestreiten, dass die Feuerpause auch fÃ¼r den Libanon gilt, wie es der Vermittler Pakistan ursprÃ¼nglich mitgeteilt hatte. Unmittelbar nach VerkÃ¼ndung der Waffenruhe hatte die israelische Armee ihre Angriffe gegen die Hisbollah im Libanon verstÃ¤rkt. Dabei wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums vom Donnerstag mehr als 300 Menschen getÃ¶tet und mindestens 1150 weitere verletzt.



Irans PrÃ¤sident Massud Peseschkian hatte die Verhandlungen mit den USA angesichts dieser Entwicklungen als "sinnlos" bezeichnet. Sein Land werde die "libanesischen BrÃ¼der und Schwestern niemals im Stich lassen", sagte er. Der iranische ParlamentsprÃ¤sident Ghalibaf erklÃ¤rte, "der Libanon und die gesamte Achse des Widerstands" seien "untrennbarer Bestandteil" der Feuerpause.Â



Israel bekÃ¤mpft im Libanon seit Jahrzehnten die vom Iran finanzierte Schiiten-Miliz Hisbollah, die mit anderen militanten Gruppen zur sogenannten Achse des Widerstands gehÃ¶rt, die Israel das Existenzrecht abspricht. Kurz vor den geplanten Verhandlungen in Islamabad wurde in Washington mitgeteilt, dass fÃ¼r die kommende Woche GesprÃ¤che zwischen Vertretern Israels und des Libanon in der US-Hauptstadt angesetzt seien.



Die Vermittlerrolle, die Pakistan aufgrund seiner vielfÃ¤ltigen diplomatischen Kontakte zukam, wurde derweil durch drastische Ã„uÃŸerungen von Verteidigungsminister Khawaja Asif beeintrÃ¤chtigt. Er bezeichnete Israel im Onlinedienst X als "das BÃ¶se und einen Fluch fÃ¼r die Menschheit". WÃ¤hrend in Islamabad FriedensgesprÃ¤che stattfÃ¤nden, "wird im Libanon VÃ¶lkermord begangen", erklÃ¤rte Asif. Er hoffe, dass "die Menschen, die diesen krebsartigen Staat auf palÃ¤stinensischem Land" geschaffen hÃ¤tten, "in der HÃ¶lle brennen" wÃ¼rden.



Das BÃ¼ro des israelischen Regierungschefs nannte die Ã„uÃŸerungen "empÃ¶rend" und erklÃ¤rte, eine solche Aussage kÃ¶nne von keiner Regierung toleriert werden - "schon gar nicht von einer, die vorgibt, neutraler Vermittler fÃ¼r den Frieden zu sein".



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit US-israelischen Angriffen und der TÃ¶tung des obersten FÃ¼hrers Ali Chamenei begonnen. Der Iran reagierte mit der SchlieÃŸung der StraÃŸe von Hormus sowie Angriffen auf Israel und Ziele in mehreren Golfstaaten.