Baden-WÃ¼rttemberg: Unbekannter zerrt Kind in Hinterhof - Frauen kommen zu Hilfe

  AFP - 4. Februar 2026, 11:29 Uhr
In Waiblingen in Baden-WÃ¼rttemberg ist ein Junge von einem Mann in einen Hinterhof gezerrt worden. Zwei Frauen bemerkten den Vorfall und vertrieben den Mann. Der unbekannte TÃ¤ter ist auf der Flucht.

In Waiblingen in Baden-WÃ¼rttemberg ist ein Junge von einem Mann in einen Hinterhof gezerrt worden. Zwei Frauen bemerkten den Vorfall und vertrieben den Mann, wie die Polizei in Aalen am Mittwoch mitteilte. Der unbekannte TÃ¤ter ist auf der Flucht.

Der elfjÃ¤hrige Junge war den Angaben nach am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Schule, als der Mann ihn anging und in den Hinterhof zog. Dort habe er angefangen, das Kind auszuziehen. Der Junge schrie laut, was zwei Passantinnen hÃ¶rten. Sie kamen zu Hilfe und sagten dem Mann, er solle aufhÃ¶ren, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

