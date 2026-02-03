Nasa: Beginn von Mondmission Artemis 2 nicht vor MÃ¤rz

Die US-RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa hat ihre bemannte Mission zur Mondumrundung auf MÃ¤rz verschoben. Nach Tests am Dienstagmorgen an der Riesenrakete SLS erklÃ¤rte die Nasa im Onlinedienst X, sie strebe nun den Monat MÃ¤rz als "frÃ¼hestmÃ¶glichen Starttermin" fÃ¼r die Mission Artemis 2 an, "damit die Teams die Daten analysieren und eine zweite Generalprobe unter realen Bedingungen ausfÃ¼hren kÃ¶nnen".
Die Mission Artemis 2, deren Start zuletzt fÃ¼r den 8. Februar angesetzt worden war, wÃ¤re die erste bemannte Mondmission seit Ã¼ber 50 Jahren. Der bislang letzte bemannte Mond-Flug war 1972 die US-Mission Apollo 17.
"Wir geben das Startfenster im Februar auf", bestÃ¤tigte Nasa-Chef Jared Isaacman auf X. "Wie immer hat Sicherheit fÃ¼r uns oberste PrioritÃ¤t, fÃ¼r unsere Astronauten, unsere Mitarbeiter, unsere Systeme und fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit", fÃ¼gte Isaacman hinzu. Der Start der Mission werde erst dann stattfinden, "wenn wir vollstÃ¤ndig bereit sind, diese historische Mission zu beginnen".
Wie Isaacman erklÃ¤rte, mussten die Teams der Nasa bei den Tests am Dienstag beim BefÃ¼llen des Treibstofftanks ein Leck beheben, was zu Unterbrechungen fÃ¼hrte.
Die Mission Artemis 2, an der eine US-Astronautin, zwei US-Astronauten und ein kanadischer Astronaut teilnehmen soll, soll zehn Tage dauern. Vor den Tests am Dienstag waren 14 mÃ¶gliche Startfenster zwischen dem 8. Februar und dem 30. April vorgesehen gewesen.
