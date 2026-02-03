Lifestyle

Nasa: Beginn von Mondmission Artemis 2 nicht vor MÃ¤rz

  • AFP - 3. Februar 2026, 13:47 Uhr
Bild vergrößern: Nasa: Beginn von Mondmission Artemis 2 nicht vor MÃ¤rz
Die SLS-Rakete auf der Startrampe in Florida
Bild: AFP

Die US-RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa hat ihre bemannte Mission zur Mondumrundung auf MÃ¤rz verschoben. Das gab die Nasa nach einem Test an der Riesenrakete SLS bekannt.

Die US-RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa hat ihre bemannte Mission zur Mondumrundung auf MÃ¤rz verschoben. Nach Tests am Dienstagmorgen an der Riesenrakete SLS erklÃ¤rte die Nasa im Onlinedienst X, sie strebe nun den Monat MÃ¤rz als "frÃ¼hestmÃ¶glichen Starttermin" fÃ¼r die Mission Artemis 2 an, "damit die Teams die Daten analysieren und eine zweite Generalprobe unter realen Bedingungen ausfÃ¼hren kÃ¶nnen".

Die Mission Artemis 2, deren Start zuletzt fÃ¼r den 8. Februar angesetzt worden war, wÃ¤re die erste bemannte Mondmission seit Ã¼ber 50 Jahren. Der bislang letzte bemannte Mond-Flug war 1972 die US-Mission Apollo 17.

"Wir geben das Startfenster im Februar auf", bestÃ¤tigte Nasa-Chef Jared Isaacman auf X. "Wie immer hat Sicherheit fÃ¼r uns oberste PrioritÃ¤t, fÃ¼r unsere Astronauten, unsere Mitarbeiter, unsere Systeme und fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit", fÃ¼gte Isaacman hinzu. Der Start der Mission werde erst dann stattfinden, "wenn wir vollstÃ¤ndig bereit sind, diese historische Mission zu beginnen".

Wie Isaacman erklÃ¤rte, mussten die Teams der Nasa bei den Tests am Dienstag beim BefÃ¼llen des Treibstofftanks ein Leck beheben, was zu Unterbrechungen fÃ¼hrte.

Die Mission Artemis 2, an der eine US-Astronautin, zwei US-Astronauten und ein kanadischer Astronaut teilnehmen soll, soll zehn Tage dauern. Vor den Tests am Dienstag waren 14 mÃ¶gliche Startfenster zwischen dem 8. Februar und dem 30. April vorgesehen gewesen.

