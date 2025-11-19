Brennpunkte

Berliner Beamtenbesoldung war jahrelang verfassungswidrig

  • dts - 19. November 2025, 09:58 Uhr
Bild vergrößern: Berliner Beamtenbesoldung war jahrelang verfassungswidrig
Bundesverfassungsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die Besoldung der Berliner Landesbeamten ist jahrelang verfassungswidrig gewesen. Das Bundesverfassungsgericht stufte die Besoldungsordnungen A des Landes Berlin fÃ¼r den Zeitraum von 2008 bis 2020 am Mittwoch weitgehend als grundgesetzwidrig ein.

Der Zweite Senat des Gerichts erklÃ¤rte, dass rund 95 Prozent der geprÃ¼ften Besoldungsgruppen nicht mit dem Alimentationsprinzip aus Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes vereinbar seien. Der Gesetzgeber in Berlin muss nun bis zum 31. MÃ¤rz 2027 verfassungskonforme Regelungen schaffen.

Die Entscheidung basiert auf mehreren Vorlagen des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg und des Bundesverwaltungsgerichts, die die Besoldung in verschiedenen Besoldungsgruppen und ZeitrÃ¤umen zwischen 2008 und 2017 betrafen. Das Bundesverfassungsgericht erweiterte die PrÃ¼fung auf alle Besoldungsordnungen A und den gesamten Zeitraum bis Ende 2020. Die Richter stellten fest, dass die Besoldung in den meisten FÃ¤llen die verfassungsrechtlich gebotene Mindestbesoldung nicht sicherstellte und die Pflicht zur kontinuierlichen Anpassung an die wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse verletzt wurde.

Den Karlsruher Richtern zufolge verpflichtet das Alimentationsprinzip den Dienstherrn, Beamten einen amtsangemessenen Unterhalt zu gewÃ¤hren, um deren UnabhÃ¤ngigkeit zu sichern. Die Besoldung mÃ¼sse mindestens die PrekaritÃ¤tsschwelle von 80 Prozent des Median-Ã„quivalenzeinkommens erreichen, um ein reales Armutsrisiko zu vermeiden. Die festgestellte Unteralimentation kÃ¶nne nicht durch andere verfassungsrechtliche ErwÃ¤gungen gerechtfertigt werden.

Das Urteil kÃ¶nnte auch fÃ¼r andere BundeslÃ¤nder Folgen haben, da weitere Klagen von Beamten erwartet werden.

