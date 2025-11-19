Brennpunkte

Beamtenbesoldung in Berlin Ã¼ber Jahre verfassungswidrig

  • AFP - 19. November 2025, 09:53 Uhr
Bild vergrößern: Beamtenbesoldung in Berlin Ã¼ber Jahre verfassungswidrig
Polizeibeamte in Berlin
Bild: AFP

Die Besoldung der Beamten in Berlin ist nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Ã¼ber viele Jahre hinweg verfassungswidrig gewesen. FÃ¼r den Zeitraum 2008 bis 2020 seien rund 95 Prozent der Besoldungsgruppen verfassungswidrig.

Die Besoldung der Beamten in Berlin ist nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Ã¼ber viele Jahre hinweg verfassungswidrig gewesen. FÃ¼r den Zeitraum 2008 bis 2020 seien rund 95 Prozent der Besoldungsgruppen der Berliner Landesbeamten mit dem Grundgesetz unvereinbar gewesen, entschieden die Karlsruher Richter in einem am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Beschluss. Das Land Berlin muss nun bis zum 31. MÃ¤rz 2027 eine Neuregelung schaffen.

Der Beschluss bedeutet allerdings nicht, dass nun alle Berliner Landesbeamten Nachzahlungen zu erwarten haben. Eine rÃ¼ckwirkende Behebung der zu niedrigen LÃ¶hne sei nur bei den KlÃ¤gern des Ausgangsverfahrens nÃ¶tig und bei denjenigen Beamten, Ã¼ber deren Anspruch noch nicht abschlieÃŸend entschieden sei, erklÃ¤rte das Bundesverfassungsgericht.

Das Gericht entwickelte mit dem Beschluss seine eigene Rechtsprechung fort. Nach der Entscheidung verstieÃŸ das Land Berlin gegen das Alimentationsprinzip, wonach der Dienstherr seinen Beamten und deren Familien lebenslang einen amtsangemessenen Unterhalt zu gewÃ¤hren hat. Dies war in Berlin dem Beschluss zufolge nicht erfÃ¼llt.

Konkret ging es um die Besoldung von Berliner Beamten beispielsweise der Polizei, der Verwaltung und der Feuerwehr.Â Die Entscheidung wurde mit Spannung erwartet, weil auch Gerichte aus anderen BundeslÃ¤ndern Karlsruhe nach der RechtmÃ¤ÃŸigkeit der Bezahlung von Landesbeamten oder Richtern fragten. So bat etwa das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht das Verfassungsgericht erst vor wenigen Tagen um eine PrÃ¼fung der BezÃ¼ge fÃ¼r 2022.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    EU-Gericht bestÃ¤tigt Amazon-Status als
    EU-Gericht bestÃ¤tigt Amazon-Status als "sehr groÃŸe Plattform"

    Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Das Gericht der EuropÃ¤ischen Union hat die EU-Einstufung von Amazon als "sehr groÃŸe Online-Plattform" bestÃ¤tigt. Das Gericht wies am

    Mehr
    Berliner Beamtenbesoldung war jahrelang verfassungswidrig
    Berliner Beamtenbesoldung war jahrelang verfassungswidrig

    Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die Besoldung der Berliner Landesbeamten ist jahrelang verfassungswidrig gewesen. Das Bundesverfassungsgericht stufte die Besoldungsordnungen

    Mehr
    Zwei Pferde verenden bei Verkehrsunfall auf RÃ¼gen - Autofahrerin verletzt
    Zwei Pferde verenden bei Verkehrsunfall auf RÃ¼gen - Autofahrerin verletzt

    Bei einem Verkehrsunfall auf der Ostseeinsel RÃ¼gen sind zwei Pferde verendet. Eine Autofahrerin wurde verletzt, wie die Polizei Mecklenburg-Vorpommerns in Neubrandenburg am

    Mehr
    Amazon scheitert mit Klage gegen strengere Regeln als sehr groÃŸe Internetplattform
    Amazon scheitert mit Klage gegen strengere Regeln als sehr groÃŸe Internetplattform
    Belgischer Bauer gegen Ã–lkonzern: Total in Klimaprozess vor Gericht
    Belgischer Bauer gegen Ã–lkonzern: Total in Klimaprozess vor Gericht
    China lÃ¶st USA wieder als wichtigsten Handelspartner Deutschlands ab
    China lÃ¶st USA wieder als wichtigsten Handelspartner Deutschlands ab
    Warentest: Mehr als die HÃ¤lfte der untersuchten Schokoladen gut
    Warentest: Mehr als die HÃ¤lfte der untersuchten Schokoladen gut
    Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert
    Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert
    Junge Erwachsene in Partnerschaften leben besonders oft in getrennten Wohnungen
    Junge Erwachsene in Partnerschaften leben besonders oft in getrennten Wohnungen
    Umfrage sieht SPD und CDU in Niedersachsen gleichauf - AfD legt zu
    Umfrage sieht SPD und CDU in Niedersachsen gleichauf - AfD legt zu
    Geld statt Einreise: 62 Afghanen nehmen Angebot der Bundesregierung an
    Geld statt Einreise: 62 Afghanen nehmen Angebot der Bundesregierung an
    Gut drei Jahre Haft fÃ¼r Boxtrainer wegen sexueller BelÃ¤stigung von Jugendlicher
    Gut drei Jahre Haft fÃ¼r Boxtrainer wegen sexueller BelÃ¤stigung von Jugendlicher
    Prozess gegen Schleusernetzwerk: Bis zu zwÃ¶lf Jahre Haft in Traunstein
    Prozess gegen Schleusernetzwerk: Bis zu zwÃ¶lf Jahre Haft in Traunstein

    Top Meldungen

    Unternehmensverlagerungen kosten Deutschland viele Jobs
    Unternehmensverlagerungen kosten Deutschland viele Jobs

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zwischen 2021 und 2023 haben rund 1.300 Unternehmen ab einer GrÃ¶ÃŸe von 50 tÃ¤tigen Personen teilweise oder vollstÃ¤ndig

    Mehr
    China wieder wichtigster Handelspartner Deutschlands
    China wieder wichtigster Handelspartner Deutschlands

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem AuÃŸenhandelsumsatz von 185,9 Milliarden Euro von Januar bis September 2025 hat China die Vereinigten Staaten wieder als wichtigsten

    Mehr
    Auftragsbestand der Industrie im September gestiegen
    Auftragsbestand der Industrie im September gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im September 2025 gegenÃ¼ber August saison- und kalenderbereinigt um

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts