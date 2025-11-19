Beamtenbesoldung in Berlin Ã¼ber Jahre verfassungswidrig

Polizeibeamte in Berlin

Die Besoldung der Beamten in Berlin ist nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Ã¼ber viele Jahre hinweg verfassungswidrig gewesen. FÃ¼r den Zeitraum 2008 bis 2020 seien rund 95 Prozent der Besoldungsgruppen der Berliner Landesbeamten mit dem Grundgesetz unvereinbar gewesen, entschieden die Karlsruher Richter in einem am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Beschluss. Das Land Berlin muss nun bis zum 31. MÃ¤rz 2027 eine Neuregelung schaffen.



Der Beschluss bedeutet allerdings nicht, dass nun alle Berliner Landesbeamten Nachzahlungen zu erwarten haben. Eine rÃ¼ckwirkende Behebung der zu niedrigen LÃ¶hne sei nur bei den KlÃ¤gern des Ausgangsverfahrens nÃ¶tig und bei denjenigen Beamten, Ã¼ber deren Anspruch noch nicht abschlieÃŸend entschieden sei, erklÃ¤rte das Bundesverfassungsgericht.



Das Gericht entwickelte mit dem Beschluss seine eigene Rechtsprechung fort. Nach der Entscheidung verstieÃŸ das Land Berlin gegen das Alimentationsprinzip, wonach der Dienstherr seinen Beamten und deren Familien lebenslang einen amtsangemessenen Unterhalt zu gewÃ¤hren hat. Dies war in Berlin dem Beschluss zufolge nicht erfÃ¼llt.



Konkret ging es um die Besoldung von Berliner Beamten beispielsweise der Polizei, der Verwaltung und der Feuerwehr.Â Die Entscheidung wurde mit Spannung erwartet, weil auch Gerichte aus anderen BundeslÃ¤ndern Karlsruhe nach der RechtmÃ¤ÃŸigkeit der Bezahlung von Landesbeamten oder Richtern fragten. So bat etwa das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht das Verfassungsgericht erst vor wenigen Tagen um eine PrÃ¼fung der BezÃ¼ge fÃ¼r 2022.