EU-Kommission will Autokonzernen bei Umstieg auf E-Autos helfen

  • dts - 12. September 2025, 17:06 Uhr
Bild vergrößern: EU-Kommission will Autokonzernen bei Umstieg auf E-Autos helfen
EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission will am Ausstieg fÃ¼r den Verbrennungsmotor festhalten, den Autokonzernen aber gleichzeitig entgegenkommen. "Ich bin Ã¼berzeugt: 2035 muss bleiben", sagte Kommissions-VizeprÃ¤sident StÃ©phane SÃ©journÃ© der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Samstagausgabe) mit Blick auf das gesetzlich verankerte Ausstiegsdatum. "Aber wir brauchen FlexibilitÃ¤t, um soziale und wirtschaftliche BrÃ¼che zu vermeiden."

Den Kurs an sich werde man nicht Ã¤ndern, sagte der fÃ¼r Industrie zustÃ¤ndige Kommissar. "Aber wir mÃ¼ssen prÃ¼fen, welche SpielrÃ¤ume wir der Autoindustrie geben kÃ¶nnen, damit sie sich anpassen kann." Die Automobilbranche brauche "einen echten Businessplan fÃ¼r die Zukunft, insbesondere im Elektrosegment", sagte er.

Am Freitag hatten KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen (CDU) und SÃ©journÃ© Konzernchefs, Verbands- und Gewerkschaftsvertreter zum dritten "strategischen Dialog" mit der Autoindustrie empfangen. Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob Ã¼ber 2035 hinaus doch noch Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor in der EU verkauft werden dÃ¼rfen.

Die Kommission will der Krise des Sektors mit einem Paket an HilfsmaÃŸnahmen begegnen. Dazu gehÃ¶ren 1,8 Milliarden Euro an Eigenkapital-Hilfen fÃ¼r Batteriehersteller und ein neues Gesetz, das eine Bevorzugung von Batterien und Bauteilen vorsehen soll, die in Europa hergestellt wurden. DarÃ¼ber hinaus sollen kÃ¼nftig Investitionen auslÃ¤ndischer - insbesondere chinesischer - Hersteller strengeren Bedingungen unterworfen werden.

"Batterien sind eine Frage europÃ¤ischer SouverÃ¤nitÃ¤t", sagte SÃ©journÃ©. "Wir kÃ¶nnen die nÃ¤chsten 25 bis 30 Jahre nicht ohne Batterieproduktion in Europa denken." Ohne europÃ¤ische Batterien sei Europa allein von China abhÃ¤ngig. "Wir mÃ¼ssen europÃ¤ische Batterien wettbewerbsfÃ¤hig machen, indem wir Rohstoffe sichern, Lieferketten diversifizieren und die Kosten senken", sagte SÃ©journÃ©.

Er sprach sich auch dafÃ¼r aus, systematisch europÃ¤ische Produkte zu bevorzugen und chinesische Unternehmen zu Joint Ventures und Technologietransfers zu verpflichten. "Wir dÃ¼rfen da keine Tabus haben", sagte er. "Die Welt ist protektionistischer geworden, und Europa darf nicht der einzige offene Markt sein, auf dem ÃœberkapazitÃ¤ten und unfaire Produkte abgeladen werden. Wir mÃ¼ssen uns auch schÃ¼tzen." Dies bedeute nicht Protektionismus, sondern es sei strategische Industriepolitik.

    "Handelsblatt": Bundesregierung einigt sich auf Position beim EU-Klimaziel 2040

