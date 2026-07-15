Atlanta (dts Nachrichtenagentur) - Argentinien steht im Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft. Die "Albiceleste" setzte sich am Mittwoch im Halbfinale mit 2:1 gegen England durch. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.
Sport
Argentinien zieht ins WM-Finale ein
- dts - 15. Juli 2026, 23:03 Uhr
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Atlanta (dts Nachrichtenagentur) - Argentinien steht im Finale der FuÃŸball-Weltmeisterschaft. Die "Albiceleste" setzte sich am Mittwoch im Halbfinale mit 2:1 gegen England durch. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.
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