US-BÃ¶rsen uneinheitlich - Zinspolitik im Blick

StraÃŸenschild der Wall Street (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.659 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelstag am Vortag.



Der Nasdaq 100 ging dagegen bei 29.503 Punkten 0,3 Prozent niedriger aus dem Handel, wÃ¤hrend der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 7.572 Punkten 0,4 Prozent im Plus beendete.



"In den USA bestÃ¤tigen nach den Verbraucherpreisen auch die Erzeugerpreise den Trend, dass die Teuerung nicht so schnell voranschreitet wie befÃ¼rchtet", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Das wiederum gebe der Notenbank Spielraum, zumindest im Warten mit einer ZinserhÃ¶hung in Reaktion auf die steigenden Inflationsgefahren durch steigende Ã–lpreise, aber vielleicht auch im Hinblick auf eine Zinssenkung. "Und der Empire-State-Manufacturing-Index fiel mit 15,6 Punkten Ã¼ber den Erwartungen aus und signalisiert eine weitere wirtschaftliche Stabilisierung im GroÃŸraum New York", so Lipkow.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1464 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8723 Euro zu haben.



Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.058 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 113,81 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 85,73 US-Dollar; das waren 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

