Neue Runde von libanesisch-israelischen GesprÃ¤chen beginnt in Rom

ZerstÃ¶rte GebÃ¤ude im SÃ¼dlibanon

In der italienischen Hauptstadt Rom findet am Dienstag eine neue Runde von GesprÃ¤chen zwischen Vertretern Israels und des Libanon statt. Nach Angaben aus Beirut beginnen die zweitÃ¤gigen Verhandlungen um 10.00 Uhr.

In der italienischen Hauptstadt Rom findet am Dienstag eine neue Runde von GesprÃ¤chen zwischen Vertretern Israels und des Libanon statt. Nach Angaben aus Beirut beginnen die zweitÃ¤gigen Verhandlungen um 10.00 Uhr. Israel und der Libanon hatten sich Ende Juni unter Vermittlung der USA auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg fÃ¼r ein endgÃ¼ltiges Friedensabkommen zwischen den beiden NachbarlÃ¤ndern ebnen soll.



Teil der Vereinbarung ist ein schrittweiser RÃ¼ckzug der israelischen Truppen aus dem SÃ¼den des Landes, wo die israelische Armee gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz kÃ¤mpft. ZunÃ¤chst soll das libanesische MilitÃ¤r dabei zwei kleine Gebiete von Israel Ã¼bernehmen. Die israelische Armee hat jedoch angekÃ¼ndigt, in einer zehn Kilometer breiten "Sicherheitszone" im Libanon bleiben zu wollen, solange die pro-iranische Hisbollah-Miliz nicht entwaffnet ist.