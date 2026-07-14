In der italienischen Hauptstadt Rom findet am Dienstag eine neue Runde von GesprÃ¤chen zwischen Vertretern Israels und des Libanon statt. Nach Angaben aus Beirut beginnen die zweitÃ¤gigen Verhandlungen um 10.00 Uhr. Israel und der Libanon hatten sich Ende Juni unter Vermittlung der USA auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg fÃ¼r ein endgÃ¼ltiges Friedensabkommen zwischen den beiden NachbarlÃ¤ndern ebnen soll.
Teil der Vereinbarung ist ein schrittweiser RÃ¼ckzug der israelischen Truppen aus dem SÃ¼den des Landes, wo die israelische Armee gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz kÃ¤mpft. ZunÃ¤chst soll das libanesische MilitÃ¤r dabei zwei kleine Gebiete von Israel Ã¼bernehmen. Die israelische Armee hat jedoch angekÃ¼ndigt, in einer zehn Kilometer breiten "Sicherheitszone" im Libanon bleiben zu wollen, solange die pro-iranische Hisbollah-Miliz nicht entwaffnet ist.
Brennpunkte
Neue Runde von libanesisch-israelischen GesprÃ¤chen beginnt in Rom
- AFP - 14. Juli 2026, 04:06 Uhr
In der italienischen Hauptstadt Rom findet am Dienstag eine neue Runde von GesprÃ¤chen zwischen Vertretern Israels und des Libanon statt. Nach Angaben aus Beirut beginnen die zweitÃ¤gigen Verhandlungen um 10.00 Uhr.
In der italienischen Hauptstadt Rom findet am Dienstag eine neue Runde von GesprÃ¤chen zwischen Vertretern Israels und des Libanon statt. Nach Angaben aus Beirut beginnen die zweitÃ¤gigen Verhandlungen um 10.00 Uhr. Israel und der Libanon hatten sich Ende Juni unter Vermittlung der USA auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg fÃ¼r ein endgÃ¼ltiges Friedensabkommen zwischen den beiden NachbarlÃ¤ndern ebnen soll.
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