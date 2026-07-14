SPD-Politiker Willingmann will Minijobs fÃ¼r Studierende erhalten

Armin Willingmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann spricht sich dafÃ¼r aus, Minijobs fÃ¼r Studierende dauerhaft zu erhalten. Den Vorschlag der Alterssicherungskommission, Minijobs weitgehend in regulÃ¤re sozialversicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung zu Ã¼berfÃ¼hren, unterstÃ¼tzt er dagegen grundsÃ¤tzlich.



"Minijobs waren die richtige MaÃŸnahme zu einer Zeit, als wir eine deutlich hÃ¶here Arbeitslosigkeit hatten", sagte Willingmann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Heute hÃ¤tten sich die Rahmenbedingungen verÃ¤ndert. Man habe einen enormen FachkrÃ¤ftebedarf. Deshalb halte er den Vorschlag der Alterssicherungskommission, Minijobs weitgehend in regulÃ¤re sozialversicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung zu Ã¼berfÃ¼hren, grundsÃ¤tzlich fÃ¼r richtig. Insbesondere Handel, Gastronomie und andere Dienstleistungsbereiche wÃ¼rden dabei aber ÃœbergÃ¤nge brauchen.



FÃ¼r Studierende mÃ¼sse es jedoch bei der bisherigen Regelung bleiben. "Das gilt aus meiner Sicht auch fÃ¼r Studierende", so Willingmann. Wer dauerhaft arbeite, solle mÃ¶glichst sozialversicherungspflichtig beschÃ¤ftigt sein und eigene RentenansprÃ¼che aufbauen. Studierende stÃ¼nden jedoch erst am Anfang ihres Erwerbslebens. FÃ¼r sie sei wÃ¤hrend des Studiums entscheidend, dass mÃ¶glichst viel vom Nebenverdienst netto bleibe. Die Chance, spÃ¤ter Ã¼ber Jahrzehnte Rentenpunkte zu sammeln, hÃ¤tten sie noch. Deshalb halte er es fÃ¼r geboten, Minijobs fÃ¼r Studierende zu erhalten.



Willingmann warnte zugleich vor unerwÃ¼nschten Folgen einer Abschaffung der Minijobs fÃ¼r Studierende. "Das verhindert auch, dass notwendige Nebenverdienste in Schwarzarbeit oder informelle BeschÃ¤ftigung abwandern", sagte er. Gerade vor dem Hintergrund, dass die angekÃ¼ndigte BAfÃ¶G-Novelle mit der lÃ¤ngst fÃ¤lligen ErhÃ¶hung der BedarfssÃ¤tze nun erst im nÃ¤chsten Jahr kommen solle.



Die Alterssicherungskommission hatte vorgeschlagen, Minijobs kÃ¼nftig weitgehend in regulÃ¤re sozialversicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung zu Ã¼berfÃ¼hren. Ziel ist es, den Aufbau eigener RentenansprÃ¼che zu stÃ¤rken und die Zahl der Beitragszahler zu erhÃ¶hen. Ausnahmen sieht die Kommission unter anderem fÃ¼r SchÃ¼ler vor. Der Vorschlag hat eine politische Debatte ausgelÃ¶st. WÃ¤hrend WirtschaftsverbÃ¤nde vor Belastungen fÃ¼r Handel und Gastronomie warnen, werden innerhalb der Koalition unterschiedliche Akzente gesetzt. Willingmann befÃ¼rwortet die Reform grundsÃ¤tzlich, fordert fÃ¼r Studierende jedoch eine dauerhafte Ausnahme. Ã„hnlich hatte sich zuvor auch schon die SPD-Bundestagsabgeordnete Annika Klose geÃ¤uÃŸert. Kanzler Friedrich Merz (CDU) und auch CSU-Chef Markus SÃ¶der machten bereits klar, dass Ã¼ber die Minijob-PlÃ¤ne noch zu reden sei.

