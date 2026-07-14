Wirtschaft

DIHK-PrÃ¤sident fordert GrundgesetzÃ¤nderung fÃ¼r SonntagsÃ¶ffnungen

  • dts - 14. Juli 2026
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Verkauf in einem Kaufhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - DIHK-PrÃ¤sident Peter Adrian wirbt fÃ¼r eine GrundgesetzÃ¤nderung, um die Rechtslage fÃ¼r verkaufsoffene Sonntage dauerhaft zu klÃ¤ren.

"Das Bundesverfassungsgericht hatte sich in seiner Entscheidung aus dem Jahr 2009 auf die Weimarer Reichsverfassung bezogen, die von der `seelischen Erhebung` am Sonntag spricht. Nun - das erscheint mir nicht zeitgemÃ¤ÃŸ. Deshalb ist es sinnvoll, das Thema mit einer GrundgesetzÃ¤nderung rechtssicher zu klÃ¤ren", sagte der PrÃ¤sident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

DarÃ¼ber hinaus warb Adrian fÃ¼r eine weitgehende Liberalisierung der LadenÃ¶ffnungszeiten. Man lebe heute in einer Zeit, in der jeder rund um die Uhr im Internet einkaufen kÃ¶nne. Ausgerechnet der stationÃ¤re Handel unterliege aber noch sehr starren Regeln. Bei den wenigen Ausnahmen fÃ¼r verkaufsoffene Sonntage gebe es keinen verlÃ¤sslichen Rechtsrahmen, sondern hohe Klagerisiken. Das Ladenschlussgesetz sei aus seiner Sicht ein Relikt der Vergangenheit. Man sollte den HÃ¤ndlern selbst Ã¼berlassen, ob sie sonntags Ã¶ffnen mÃ¶chten oder nicht.

Kritik, der Sonntagsschutz kÃ¶nne dadurch ausgehÃ¶hlt werden, wies Adrian zurÃ¼ck. "Ich glaube, wir sollten den Menschen und den HÃ¤ndlern mehr Freiheit und Eigenverantwortung zutrauen. Niemand muss jeden Sonntag Ã¶ffnen. Ein GeschÃ¤ft kann auch sagen: Ich Ã¶ffne nur jeden zweiten Sonntag oder eben gar nicht, das mag jeder fÃ¼r sich entscheiden. Andere LÃ¤nder zeigen, dass es funktioniert. Gerade weil soziales Zusammenleben sehr wichtig ist: Warum sollten Familien nicht auch einmal sonntags gemeinsam einkaufen gehen kÃ¶nnen, wenn sie das mÃ¶chten?"

Die Diskussion Ã¼ber lÃ¤ngere SonntagsÃ¶ffnungen hat nach den BeschlÃ¼ssen des Koalitionsausschusses neue Fahrt aufgenommen. Die Bundesregierung will zunÃ¤chst lÃ¤ngere SonntagsÃ¶ffnungen fÃ¼r BÃ¤ckereien, Konditoreien und Bibliotheken ermÃ¶glichen. HandelsverbÃ¤nde fordern darÃ¼ber hinaus eine umfassende Reform des Ladenschlussrechts. Hintergrund sind mehrere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, das den Sonntagsschutz auf Grundlage von Artikel 140 des Grundgesetzes gestÃ¤rkt hat. Dieser Ã¼bernimmt Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung, wonach Sonn- und Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der "seelischen Erhebung" geschÃ¼tzt sind. Eine Ã„nderung dieser verfassungsrechtlichen Grundlage wÃ¤re nur mit einer Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat mÃ¶glich.

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