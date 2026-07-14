Brennpunkte

VerbraucherschÃ¼tzerin kritisiert Rainers BÃ¼rokratieabbaugesetz

  • dts - 14. Juli 2026
Bild vergrößern: VerbraucherschÃ¼tzerin kritisiert Rainers BÃ¼rokratieabbaugesetz
Alois Rainer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands oberste VerbraucherschÃ¼tzerin Ramona Pop befÃ¼rchtet schwere Eingriffe in den Verbraucherschutz durch das neue BÃ¼rokratieabbaugesetz von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU).

Die VorstÃ¤ndin der Bundesverbraucherzentrale sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Wer Transparenz abbaut, schwÃ¤cht den Verbraucherschutz." GroÃŸe Lebensmittelskandale hÃ¤tten immer wieder gezeigt, dass Verbraucher frÃ¼hzeitig erfahren mÃ¼ssten, wo Risiken bestÃ¼nden und gegen Regeln verstoÃŸen werde, so Pop.

Hintergrund ist die geplante Streichung wichtiger Transparenzregeln im Lebensmittelrecht sowie der Meldepflichten fÃ¼r Labore. Das Bundeslandwirtschaftsministerium plant, im Zuge eines eigenen BÃ¼rokratieabbaugesetzes die VerÃ¶ffentlichungspflicht der LebensmittelÃ¼berwachung ersatzlos aus dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch zu streichen. Bislang mÃ¼ssen BehÃ¶rden die Ã–ffentlichkeit informieren, wenn bei Kontrollen schwerwiegende oder wiederholte VerstÃ¶ÃŸe gegen das Lebensmittelrecht festgestellt werden. Dazu gehÃ¶ren zum Beispiel erhebliche HygienemÃ¤ngel, verbotene Stoffe in Lebensmitteln oder Ãœberschreitungen von Grenzwerten.

Pop sagte weiter: Wenn gravierende VerstÃ¶ÃŸe in Lebensmittelbetrieben seltener Ã¶ffentlich wÃ¼rden, kÃ¶nnten Verbraucher Risiken schlechter einschÃ¤tzen und informierte Entscheidungen treffen. Statt Informationen zu streichen, brauche es rechtssichere Regeln, damit MissstÃ¤nde transparent gemacht werden. "Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen mehr Transparenz, nicht weniger", so Pop.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Neue Runde von libanesisch-israelischen GesprÃ¤chen beginnt in Rom
    Neue Runde von libanesisch-israelischen GesprÃ¤chen beginnt in Rom

    In der italienischen Hauptstadt Rom findet am Dienstag eine neue Runde von GesprÃ¤chen zwischen Vertretern Israels und des Libanon statt. Nach Angaben aus Beirut beginnen die

    Mehr
    Merz und weitere Staats- und Regierungschefs bei MilitÃ¤rparade in Paris
    Merz und weitere Staats- und Regierungschefs bei MilitÃ¤rparade in Paris

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und zwei Dutzend weitere Staats- und Regierungschefs sollen am Dienstag in Paris der MilitÃ¤rparade zum franzÃ¶sischen Nationalfeiertag

    Mehr
    Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gedenken Flutkatastrophe vor fÃ¼nf Jahren
    Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gedenken Flutkatastrophe vor fÃ¼nf Jahren

    Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gedenken am Dienstag der verheerenden Flutkatastrophe von vor fÃ¼nf Jahren. BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier legt zusammen mit dem

    Mehr
    Intel investiert weitere fÃ¼nf Milliarden Euro in Irland
    Intel investiert weitere fÃ¼nf Milliarden Euro in Irland
    ZwÃ¶lf US-Bundesstaaten klagen gegen Ãœbernahme von Warner Bros. durch Paramount
    ZwÃ¶lf US-Bundesstaaten klagen gegen Ãœbernahme von Warner Bros. durch Paramount
    MÃ¶gliche Stellenstreichungen: VW-Chef Blume nennt erstmals Ã¶ffentlich Zahlen
    MÃ¶gliche Stellenstreichungen: VW-Chef Blume nennt erstmals Ã¶ffentlich Zahlen
    Diamantenkonzern De Beers will SÃ¼dafrikas grÃ¶ÃŸte Mine zwei Jahre stilllegen
    Diamantenkonzern De Beers will SÃ¼dafrikas grÃ¶ÃŸte Mine zwei Jahre stilllegen
    Kolumbianer erschossen: Zweiter Toter bei ICE-Einsatz binnen einer Woche
    Kolumbianer erschossen: Zweiter Toter bei ICE-Einsatz binnen einer Woche
    DIHK-PrÃ¤sident fordert GrundgesetzÃ¤nderung fÃ¼r SonntagsÃ¶ffnungen
    DIHK-PrÃ¤sident fordert GrundgesetzÃ¤nderung fÃ¼r SonntagsÃ¶ffnungen
    SPD-Politiker Willingmann will Minijobs fÃ¼r Studierende erhalten
    SPD-Politiker Willingmann will Minijobs fÃ¼r Studierende erhalten
    GroÃŸbritannien: Burnham uneinholbar vorne in Verfahren um Starmer-Nachfolge
    GroÃŸbritannien: Burnham uneinholbar vorne in Verfahren um Starmer-Nachfolge
    Krankenhausgesellschaft: Jede dritte Klinik droht zu verschwinden
    Krankenhausgesellschaft: Jede dritte Klinik droht zu verschwinden
    Caritas fordert Neuaufstellung des Katastrophenschutzes
    Caritas fordert Neuaufstellung des Katastrophenschutzes

    Top Meldungen

    Umfrage: Mehrheit fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich fÃ¼r eine ErhÃ¶hung der Tabakpreise aus. Das berichtet der "Stern" unter Berufung auf eine Forsa-Umfrage

    Mehr
    Bundesdrogenbeauftragter Streeck befÃ¼rwortet hÃ¶here Tabaksteuer
    Bundesdrogenbeauftragter Streeck befÃ¼rwortet hÃ¶here Tabaksteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Beauftragte der Bundesregierung fÃ¼r Sucht- und Drogenfragen, Hendrik Streeck (CDU), hat sich fÃ¼r eine hÃ¶here Tabaksteuer ausgesprochen.

    Mehr
    SPD-Politikerin Moll: Tabaksteuer bringt Raucher nicht zum AufhÃ¶ren
    SPD-Politikerin Moll: Tabaksteuer bringt Raucher nicht zum AufhÃ¶ren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD-Gesundheitspolitikerin Claudia Moll hÃ¤lt die geplante ErhÃ¶hung der Tabaksteuer fÃ¼r nachvollziehbar, bezweifelt aber, dass sie viele

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts