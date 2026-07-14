Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands oberste VerbraucherschÃ¼tzerin Ramona Pop befÃ¼rchtet schwere Eingriffe in den Verbraucherschutz durch das neue BÃ¼rokratieabbaugesetz von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU).
Die VorstÃ¤ndin der Bundesverbraucherzentrale sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Wer Transparenz abbaut, schwÃ¤cht den Verbraucherschutz." GroÃŸe Lebensmittelskandale hÃ¤tten immer wieder gezeigt, dass Verbraucher frÃ¼hzeitig erfahren mÃ¼ssten, wo Risiken bestÃ¼nden und gegen Regeln verstoÃŸen werde, so Pop.
Hintergrund ist die geplante Streichung wichtiger Transparenzregeln im Lebensmittelrecht sowie der Meldepflichten fÃ¼r Labore. Das Bundeslandwirtschaftsministerium plant, im Zuge eines eigenen BÃ¼rokratieabbaugesetzes die VerÃ¶ffentlichungspflicht der LebensmittelÃ¼berwachung ersatzlos aus dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch zu streichen. Bislang mÃ¼ssen BehÃ¶rden die Ã–ffentlichkeit informieren, wenn bei Kontrollen schwerwiegende oder wiederholte VerstÃ¶ÃŸe gegen das Lebensmittelrecht festgestellt werden. Dazu gehÃ¶ren zum Beispiel erhebliche HygienemÃ¤ngel, verbotene Stoffe in Lebensmitteln oder Ãœberschreitungen von Grenzwerten.
Pop sagte weiter: Wenn gravierende VerstÃ¶ÃŸe in Lebensmittelbetrieben seltener Ã¶ffentlich wÃ¼rden, kÃ¶nnten Verbraucher Risiken schlechter einschÃ¤tzen und informierte Entscheidungen treffen. Statt Informationen zu streichen, brauche es rechtssichere Regeln, damit MissstÃ¤nde transparent gemacht werden. "Verbraucherinnen und Verbraucher brauchen mehr Transparenz, nicht weniger", so Pop.
Brennpunkte
VerbraucherschÃ¼tzerin kritisiert Rainers BÃ¼rokratieabbaugesetz
- dts - 14. Juli 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschlands oberste VerbraucherschÃ¼tzerin Ramona Pop befÃ¼rchtet schwere Eingriffe in den Verbraucherschutz durch das neue BÃ¼rokratieabbaugesetz von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU).
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