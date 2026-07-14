Wirtschaft

Krankenhausgesellschaft: Jede dritte Klinik droht zu verschwinden

  • dts - 14. Juli 2026
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Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) fÃ¼rchtet, dass ein Drittel der Kliniken das am Freitag vom Bundesrat durchgewunkene Krankenkassen-Sparpaket nicht Ã¼berleben wird.

"Wir mÃ¼ssen damit rechnen, dass noch mehr Kliniken in die Schieflage geraten. Seit 2022 haben bundesweit schon 85 KrankenhÃ¤user mit 102 Standorten Insolvenz angemeldet. Einige davon sogar schon zum zweiten Mal. Die Reform senkt die KreditwÃ¼rdigkeit der HÃ¤user, schon jetzt haben viele nur liquide Mittel fÃ¼r vier Wochen. Es droht eine Insolvenzwelle Ã¼ber drei Jahre, in der Zeit droht ein Drittel der Kliniken zu verschwinden", sagte DKG-Vorstandschef Gerald GaÃŸ der "Rheinischen Post". Besonders bedroht seien Grund- und Regelversorger in lÃ¤ndlichen Regionen.

Als Erstes wÃ¼rden Kliniken Notaufnahmen, Geburtshilfen und Kinderstationen schlieÃŸen, die die grÃ¶ÃŸten Verlustbringer in den HÃ¤usern seien. "Schon in den vergangenen zehn Jahren haben viele Geburtshilfen geschlossen. Bundesweit haben wir nur noch rund 570 Geburtshilfen, frÃ¼her waren es mal fast 1.200. Es ist der Bereich, der am meisten quer subventioniert wird. Das wird nicht mehr mÃ¶glich sein. Hier drohen nach einer aktuellen Umfrage unter den KliniktrÃ¤gern 61 Prozent der Geburtshilfen wegzufallen oder die Versorgung einzuschrÃ¤nken", sagte GaÃŸ weiter. Zahlreiche Kliniken wÃ¼rden ihre Notaufnahme schlieÃŸen und nicht mehr fÃ¼r 24 Stunden erreichbar sein.

Der DKG-Chef rief nun die LÃ¤nder auf, den Kliniken zu helfen: "Wir setzen auf die LÃ¤nder. Die LÃ¤nder mÃ¼ssen die HÃ¤lfte des Sparvolumens von acht Milliarden Euro ausgleichen, also vier Milliarden zahlen. Sonst gibt es ein kaltes Kliniksterben zulasten der Patienten und Regionen."

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