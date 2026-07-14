GroÃŸbritannien: Burnham uneinholbar vorne in Verfahren um Starmer-Nachfolge

Burnham im Wahlkampf im Juni

Im Verfahren um die Nachfolge des britischen Labour-Chefs und Premierministers Keir Starmer hat Andy Burnham sich die UnterstÃ¼tzung von weiteren Labour-Abgeordneten und damit einen uneinholbaren Vorsprung im FÃ¼hrungsrennen gesichert.

Im Verfahren um die Nachfolge des britischen Labour-Chefs und Premierministers Keir Starmer hat Andy Burnham sich die UnterstÃ¼tzung von weiteren Labour-Abgeordneten und damit einen uneinholbaren Vorsprung im FÃ¼hrungsrennen gesichert. Der weiterhin einzige Kandidat um die Nachfolge Starmers erhielt bis Montagnachmittag die Stimmen von 349 der 403 Labour-Abgeordneten, wie die Ã¶ffentliche ZÃ¤hlung der Partei zeigte. Somit wÃ¤re es fÃ¼r jeden anderen Kandidaten unmÃ¶glich, die 81 Stimmen fÃ¼r einen Einstieg ins FÃ¼hrungsrennen zu bekommen.



Die Frist fÃ¼r Nominierungen fÃ¼r die Nachfolge Starmers endet am Donnerstag. Burnham dÃ¼rfte somit am Freitag zum neuen Labour-Vorsitzenden gekÃ¼rt werden - und drei Tage spÃ¤ter das Amt des Premierminister Ã¼bernehmen. Starmer hatte angesichts des fehlenden RÃ¼ckhalts auch in der eigenen Partei im Juni seinen RÃ¼cktritt angekÃ¼ndigt.



Burnham war zuvor drei Mal hintereinander zum BÃ¼rgermeister des GroÃŸraums Manchester gewÃ¤hlt worden, was ihm den Spitznamen "KÃ¶nig des Nordens" eingebracht hatte. Ende Juni war er als Abgeordneter fÃ¼r den nordenglischen Wahlkreis Makerfield ins Unterhaus eingezogen, um fÃ¼r das Amt des Parteichefs kandidieren zu kÃ¶nnen.



Starmer war 2024 mit einem Erdrutschsieg seiner Sozialdemokraten ins Amt gekommen, hatte aber schnell an Beliebtheit eingebÃ¼ÃŸt. Bei den Regional- und Kommunalwahlen im Mai hatte Labour eine schwere Schlappe hinnehmen mÃ¼ssen.Â