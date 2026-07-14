Kolumbianer erschossen: Zweiter Toter bei ICE-Einsatz binnen einer Woche

Demonstranten in Biddeford nach der neuen TÃ¶tung

Zum zweiten Mal binnen einer Woche ist ein Mensch bei einem Einsatz der umstrittenen US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE erschossen worden. Bei dem Opfer handelt es sich laut Hilfsorganisationen um einen 26-jÃ¤hrigen Kolumbianer.

Zum zweiten Mal binnen einer Woche ist ein Mensch bei einem Einsatz der umstrittenen US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE erschossen worden. Der Vorfall ereignete sich am Montag in der Stadt Biddeford im Bundesstaat Maine im Nordosten des Landes. Bei dem Opfer handelt es sich laut Hilfsorganisationen um einen 26-jÃ¤hrigen Kolumbianer.



Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft von Maine sollte bei dem Einsatz ein Bescheid zur Abschiebung durchgesetzt werden. Als der VerdÃ¤chtige versucht habe, mit einem Auto in Richtung eines ICE-Beamten zu fliehen, habe dieser das Feuer erÃ¶ffnet. DerÂ ICE-Beamte sei suspendiert worden. Die US-Bundespolizei FBI leitete Ermittlungen ein.Â



Ein Sprecher der EinwanderungsbehÃ¶rde bestÃ¤tigte die tÃ¶dlichen SchÃ¼sse. Der Beamte habe "aus Sorge um die Ã¶ffentliche Sicherheit" auf das Auto des fliehenden Mannes geschossen. "Der Fahrer des Fahrzeugs wurde getroffen, und die RettungskrÃ¤fte wurden sofort alarmiert. Er erlag seinen Verletzungen", sagte der ICE-Sprecher.Â



Als einer der ersten hatte der Sprecher des ReprÃ¤sentantenhauses von Maine, Ryan Fecteau, den Schusswaffeneinsatz mit einem Toten bestÃ¤tigt. "ICE war beteiligt", schrieb er auf Facebook.



Der Augenzeuge Lucas Scott sagte lokalen Medien, er habe mindestens vier SchÃ¼sse gehÃ¶rt, nachdem mehrere ICE-Beamte in Biddeford ein weiÃŸes Auto umrundet hÃ¤tten.Â In Online-Netzwerken verbreiteten Nutzer Videoaufnahmen, die den Vorfall zeigen sollen.



Zwei Hilfsorganisationen, die in Maine fÃ¼r die Rechte Zugewanderter eintreten, identifizierten das Opfer als den 26-jÃ¤hrigen Kolumbianer, ohne seinen Namen zu nennen. Er habe eine Aufenthaltserlaubnis in den USA gehabt, erklÃ¤rten sie. Sein Tod dÃ¼rfe nicht zu einer "FuÃŸnote" in den Statistiken werden, forderte die Vorsitzende der Organisation Presente Main, Crystal Cron.



Der Senator Angus King aus MaineÂ forderte eine "vollstÃ¤ndige, transparente und offene Untersuchung" des Vorgangs. Er erklÃ¤rte unter Berufung auf das US-Heimatschutzministerium, gegen den Kolumbianer habe ein Haftbefehl wegen seines Aufenthaltstitels vorgelegen.



In der 23.000-Einwohner-Stadt BiddefordÂ gingen Dutzende Menschen auf die StraÃŸe. Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie "ICE raus" und "MÃ¶rder".Â



"Klare Antworten" verlangte der BÃ¼rgermeister von Biddeford, Liam LaFountain. Die Kongressabgeordnete Chellie Pingree zeigte sich auf Facebook "zutiefst beunruhigt und wÃ¼tend" Ã¼ber die Berichte. "Wir werden um ein weiteres Opfer trauern", schrieb die Parlamentarierin aus Maine.Â



Auch die Gouverneurin von Maine, die Demokratin Janet Mills, Ã¤uÃŸerte sich "entsetzt" Ã¼ber den Vorfall. Sie verwies im Onlinedienst X auf unbestÃ¤tigte Medienberichte, wonach der erschossene Mann nicht die eigentliche Zielperson des ICE-Einsatzes gewesen sei. Dies unterstreiche "die rÃ¼cksichtslose und planlose Art und Weise", mit der die EinwanderungsbehÃ¶rde in den USA agiere.Â



Es handelt sich bereits um den vierten Todesfall bei einem Einsatz der BundesbehÃ¶rden seit Jahresbeginn.Â Vergangenen Dienstag hatte ein ICE-Mitarbeiter in Houston im Bundesstaat Texas bei einer Fahrzeugkontrolle einen Mexikaner niedergeschossen, der Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.Â



Im Januar waren in der Stadt Minneapolis am Rande von Protesten gegen Abschieberazzien die US-BÃ¼rger Renee Good und Alex Pretti erschossen worden. FÃ¼r den Tod der dreifachen Mutter Good wird ebenfalls ein ICE-Mitarbeiter verantwortlich gemacht, fÃ¼r den des Krankenpflegers Pretti ein AngehÃ¶riger des Grenzschutzes.Â



Das Heimatschutzministerium machte in den meisten FÃ¤llen "Notwehr" geltend, obwohl Aussagen von Augenzeugen dem widersprechen. Die TÃ¶tungen hatten die Proteste gegen die Massenabschiebungen von PrÃ¤sident Donald Trump und gegen ICE weiter angeheizt. Trump entlieÃŸ vor diesem Hintergrund im MÃ¤rz Heimatschutzministerin Kristi Noem. Ihr Nachfolger Markwayne Mullin hatte angekÃ¼ndigt, die ihm unterstellten MigrationsbehÃ¶rden aus den Schlagzeilen bringen zu wollen.