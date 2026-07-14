Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gedenken am Dienstag der verheerenden Flutkatastrophe von vor fÃ¼nf Jahren. BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier legt zusammen mit dem rheinland-pfÃ¤lzischen MinisterprÃ¤sidenten Gordon Schnieder (CDU) in Bad Neuenahr-Ahrweiler im besonders betroffenen Ahrtal einen Kranz nieder (12.00 Uhr). Zudem spricht Steinmeier bei einer Gedenkstunde im nordrhein-westfÃ¤lischen Landtag in DÃ¼sseldorf (16.00 Uhr).
Am Abend (19.00 Uhr) findet in Bad Neuenahr-Ahrweiler auf dem Marktplatz eine Gedenkveranstaltung statt. Neben Schnieder und mehreren rheinland-pfÃ¤lzischen Kabinettsmitgliedern wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hatte extremer Starkregen im Juli 2021 verheerende Ãœberschwemmungen ausgelÃ¶st. In Rheinland-Pfalz kamen 135 Menschen ums Leben. In Nordrhein-Westfalen gab es 49 Tote.
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Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gedenken Flutkatastrophe vor fÃ¼nf Jahren
- AFP - 14. Juli 2026, 04:04 Uhr
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gedenken der verheerenden Flutkatastrophe von vor fÃ¼nf Jahren. BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier wird mit dem rheinland-pfÃ¤lzischen MinisterprÃ¤sidenten Gordon Schnieder einen Kranz niederlegen.
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gedenken am Dienstag der verheerenden Flutkatastrophe von vor fÃ¼nf Jahren. BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier legt zusammen mit dem rheinland-pfÃ¤lzischen MinisterprÃ¤sidenten Gordon Schnieder (CDU) in Bad Neuenahr-Ahrweiler im besonders betroffenen Ahrtal einen Kranz nieder (12.00 Uhr). Zudem spricht Steinmeier bei einer Gedenkstunde im nordrhein-westfÃ¤lischen Landtag in DÃ¼sseldorf (16.00 Uhr).
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