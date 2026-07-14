Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und zwei Dutzend weitere Staats- und Regierungschefs sollen am Dienstag in Paris der MilitÃ¤rparade zum franzÃ¶sischen Nationalfeiertag beiwohnen. Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron hatte die Spitzenvertreter der PartnerlÃ¤nder in der Pro-Ukraine-Koalition zu den Feierlichkeiten am 14. Juli eingeladen. Etwa 500 Soldaten aus LÃ¤ndern, die zur sogenannten Koalition der Willigen zÃ¤hlen, sollen bei der Parade mitmarschieren.Â
Zu ihnen zÃ¤hlen auch 21 Bundeswehrsoldaten des ArtilleriebataillonsÂ 295 aus Stetten am kalten Markt, welches der Deutsch-FranzÃ¶sischen Brigade untersteht. Auch vier Flugzeuge der Bundeswehr fliegen bei der Flugschau mit: ein Eurofighter, eine A400M und zwei C-130J. Insgesamt marschieren 6800 Teilnehmer zu FuÃŸ mit. Es ist fÃ¼r Macrons der letzte Nationalfeiertag im Amt, im FrÃ¼hjahr 2027 stehen PrÃ¤sidentschaftswahlen an.Â
Brennpunkte
Merz und weitere Staats- und Regierungschefs bei MilitÃ¤rparade in Paris
- AFP - 14. Juli 2026, 04:05 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und zwei Dutzend weitere Staats- und Regierungschefs sollen am Dienstag in Pais der MilitÃ¤rparade zum franzÃ¶sischen Nationalfeiertag beiwohnen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und zwei Dutzend weitere Staats- und Regierungschefs sollen am Dienstag in Paris der MilitÃ¤rparade zum franzÃ¶sischen Nationalfeiertag beiwohnen. Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron hatte die Spitzenvertreter der PartnerlÃ¤nder in der Pro-Ukraine-Koalition zu den Feierlichkeiten am 14. Juli eingeladen. Etwa 500 Soldaten aus LÃ¤ndern, die zur sogenannten Koalition der Willigen zÃ¤hlen, sollen bei der Parade mitmarschieren.Â
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