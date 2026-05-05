EU und Armenien vertiefen Zusammenarbeit bei Verkehr und Sicherheit

Von der Leyen, Costa und Paschinjan in Eriwan

Die EU und Armenien haben die Vertiefung ihrer Zusammenarbeit vereinbart, darunter eine Partnerschaft fÃ¼r die Vernetzung in den Bereichen Transport, Energie und Digitales.

Die EU und Armenien haben die Vertiefung ihrer Zusammenarbeit in mehreren Bereichen vereinbart. EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan unterzeichneten am Dienstag in Eriwan mehrere Abkommen, darunter eine Partnerschaft fÃ¼r die Vernetzung in den Bereichen Transport, Energie und Digitales. BrÃ¼ssel sagte Eriwan zudem weitere UnterstÃ¼tzung beim Schutz der anstehenden Parlamentswahlen und generell bei der Abwehr von Cyberattacken und Desinformationskampagnen zu.



"Wir ermutigen europÃ¤ische Firmen, hier zu investieren", sagte von der Leyen in Eriwan. Die EU wolle vor allem digitale Technologien und erneuerbare Energien in Armenien fÃ¶rdern. "Armeniens rasanter Ausbau der Solarenergie ist bemerkenswert", fÃ¼gte sie hinzu.



Das Gipfeltreffen in der armenischen Hauptstadt war das erste dieser Art zwischen der kleinen Kaukasusrepublik und der europÃ¤ischen Staatengemeinschaft. Armenien hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend aus dem Einflussbereich seines traditionellen VerbÃ¼ndeten Russland gelÃ¶st und sich der EU angenÃ¤hert. Grund war unter anderem eine MilitÃ¤roffensive Aserbaidschans im September 2023 auf die von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach, bei der die dort stationierten sogenannten russischen Friedenstruppen nicht eingriffen.



Im vergangenen Jahr verabschiedete das armenische Parlament mit groÃŸer Mehrheit ein Gesetz, in dem die Regierung aufgefordert wird, den Beitrittsprozess zur EU zu beginnen. Ein offizielles Beitrittsgesuch hat Eriwan indes noch nicht eingereicht. Armenien hofft jedoch mÃ¶glichst bald auf ein Visums-Abkommen mit der EU, das armenischen BÃ¼rgern die Einreise in den Schengenraum erleichtern wÃ¼rde.



Am 7. Juni finden in Armenien Parlamentswahlen statt. BrÃ¼ssel hilft Eriwan seit April dabei, sich vor auslÃ¤ndischer Einmischung zu schÃ¼tzen, insbesondere vor Desinformationskampagnen aus Russland.