Protesttag: VerbÃ¤nde warnen vor Einschnitten fÃ¼r Menschen mit Behinderung

Mann mit Rollstuhl an Treppe

AnlÃ¤sslich des EuropÃ¤ischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen haben VerbÃ¤nde eindringlich vor KÃ¼rzungen und Einschnitten fÃ¼r die Betroffenen gewarnt. In Berlin findet eine Demonstration anlÃ¤sslich des Protesttags statt.

AnlÃ¤sslich des EuropÃ¤ischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen haben VerbÃ¤nde eindringlich vor KÃ¼rzungen und Einschnitten fÃ¼r die Betroffenen gewarnt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke forderte von der Bundesregierung am Dienstag ein "klares Bekenntnis zur Sicherung der Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe". Die aktuelle Diskussion um KÃ¼rzungen gebe "Anlass zu groÃŸer Sorge". Der Verband forderte, die Finanzierung der beruflichen Rehabilitation langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln.



In den Ausbildungszentren der Berufsbildungswerke wÃ¼rden jÃ¤hrlich 16.000 junge Menschen mit Behinderungen "auf den Arbeitsmarkt vorbereitet und qualifiziert". Das sei eine zentrale Voraussetzung fÃ¼r echte Teilhabe und gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Arbeits- und FachkrÃ¤ftesicherung, betonte der Verband.



Der AWO Bundesverband kritisierte vor diesem Hintergrund die bekannt gewordenen PlÃ¤ne zu KÃ¼rzungen zulasten von Menschen mit Behinderungen. "Die hinter verschlossenen TÃ¼ren geplanten Einschnitte in der Kinder- und Jugendhilfe und Eingliederungshilfe zeigen, dass die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe Menschen- und Kinderrechte ohne Skrupel zur Disposition stellen", erklÃ¤rte die PrÃ¤sidentin des Wohlfahrtsverbands, Kathrin Sonnenholzner. Viele der Ideen bedeuteten den Ausschluss aus gesellschaftlicher Teilhabe sowie "neue Wege in die Armut".



Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) verteidigte die PlÃ¤ne fÃ¼r KÃ¼rzungen in der Eingliederungshilfe grundsÃ¤tzlich. "Hier geht es ganz explizit um HandlungsvorschlÃ¤ge, die BÃ¼rokratie abbauen sollen, die HÃ¼rden abbauen, die Verwaltungsverfahren vereinfachen und damit die Kosten senken", sagte sie im Bayerischen Rundfunk.Â



Zugleich betonte sie, Teilhabe sei "kein Privileg, sondern ein Menschenrecht". Scharf fÃ¼gte hinzu: "Sozial ist, was den Sozialstaat erhÃ¤lt. FÃ¼r mich ist klar, dass wir eine sichere Finanzierung der Leitungen fÃ¼r Menschen mit Behinderung brauchen, insbesondere auch fÃ¼r Kinder."



In Berlin findet am Dienstag eine Demonstration anlÃ¤sslich des Protesttags statt. Dabei soll auch eine Petition fÃ¼r mehr Inklusion an Abgeordnete des Bundestags Ã¼bergeben werden. Im Parlament wird am Donnerstag in erster Lesung Ã¼ber Ã„nderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes beraten, mit dem die Barrierefreiheit in Deutschland vorangetrieben werden soll.