Politik

Protesttag: VerbÃ¤nde warnen vor Einschnitten fÃ¼r Menschen mit Behinderung

  • AFP - 5. Mai 2026, 09:22 Uhr
Bild vergrößern: Protesttag: VerbÃ¤nde warnen vor Einschnitten fÃ¼r Menschen mit Behinderung
Mann mit Rollstuhl an Treppe
Bild: AFP

AnlÃ¤sslich des EuropÃ¤ischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen haben VerbÃ¤nde eindringlich vor KÃ¼rzungen und Einschnitten fÃ¼r die Betroffenen gewarnt. In Berlin findet eine Demonstration anlÃ¤sslich des Protesttags statt.

AnlÃ¤sslich des EuropÃ¤ischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen haben VerbÃ¤nde eindringlich vor KÃ¼rzungen und Einschnitten fÃ¼r die Betroffenen gewarnt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke forderte von der Bundesregierung am Dienstag ein "klares Bekenntnis zur Sicherung der Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe". Die aktuelle Diskussion um KÃ¼rzungen gebe "Anlass zu groÃŸer Sorge". Der Verband forderte, die Finanzierung der beruflichen Rehabilitation langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln.

In den Ausbildungszentren der Berufsbildungswerke wÃ¼rden jÃ¤hrlich 16.000 junge Menschen mit Behinderungen "auf den Arbeitsmarkt vorbereitet und qualifiziert". Das sei eine zentrale Voraussetzung fÃ¼r echte Teilhabe und gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Arbeits- und FachkrÃ¤ftesicherung, betonte der Verband.

Der AWO Bundesverband kritisierte vor diesem Hintergrund die bekannt gewordenen PlÃ¤ne zu KÃ¼rzungen zulasten von Menschen mit Behinderungen. "Die hinter verschlossenen TÃ¼ren geplanten Einschnitte in der Kinder- und Jugendhilfe und Eingliederungshilfe zeigen, dass die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe Menschen- und Kinderrechte ohne Skrupel zur Disposition stellen", erklÃ¤rte die PrÃ¤sidentin des Wohlfahrtsverbands, Kathrin Sonnenholzner. Viele der Ideen bedeuteten den Ausschluss aus gesellschaftlicher Teilhabe sowie "neue Wege in die Armut".

Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) verteidigte die PlÃ¤ne fÃ¼r KÃ¼rzungen in der Eingliederungshilfe grundsÃ¤tzlich. "Hier geht es ganz explizit um HandlungsvorschlÃ¤ge, die BÃ¼rokratie abbauen sollen, die HÃ¼rden abbauen, die Verwaltungsverfahren vereinfachen und damit die Kosten senken", sagte sie im Bayerischen Rundfunk.Â 

Zugleich betonte sie, Teilhabe sei "kein Privileg, sondern ein Menschenrecht". Scharf fÃ¼gte hinzu: "Sozial ist, was den Sozialstaat erhÃ¤lt. FÃ¼r mich ist klar, dass wir eine sichere Finanzierung der Leitungen fÃ¼r Menschen mit Behinderung brauchen, insbesondere auch fÃ¼r Kinder."

In Berlin findet am Dienstag eine Demonstration anlÃ¤sslich des Protesttags statt. Dabei soll auch eine Petition fÃ¼r mehr Inklusion an Abgeordnete des Bundestags Ã¼bergeben werden. Im Parlament wird am Donnerstag in erster Lesung Ã¼ber Ã„nderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes beraten, mit dem die Barrierefreiheit in Deutschland vorangetrieben werden soll.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Wiese: MÃ¼ssen jetzt die Ã„rmel hochkrempeln
    SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Wiese: MÃ¼ssen jetzt die Ã„rmel hochkrempeln

    Ein Jahr nach dem Start der schwarz-roten Regierungskoalition hat sich SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese unzufrieden mit dem bisher Erreichten gezeigt und weitere

    Mehr
    Weimer will Digitalabgabe in nÃ¤chsten Wochen auf Weg bringen
    Weimer will Digitalabgabe in nÃ¤chsten Wochen auf Weg bringen

    Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will zur StÃ¤rkung des klassischen Journalismus noch vor der Sommerpause die PlÃ¤ne fÃ¼r eine Digitalabgabe fÃ¼r Internetkonzerne auf den Weg

    Mehr
    Bundeskanzler Merz empfÃ¤ngt portugiesischen Regierungschef
    Bundeskanzler Merz empfÃ¤ngt portugiesischen Regierungschef

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Dienstag den portugiesischen MinisterprÃ¤sidenten LuÃ­s Montenegro in Berlin. Themen des Treffens im Bundeskanzleramt am frÃ¼hen

    Mehr
    Musk akzeptiert 1,5 Millionen Dollar BuÃŸgeld wegen Twitter-Ãœbernahme
    Musk akzeptiert 1,5 Millionen Dollar BuÃŸgeld wegen Twitter-Ãœbernahme
    Verkehrsminister Schnieder verteidigt Tankrabatt - Absage an Tempolimit
    Verkehrsminister Schnieder verteidigt Tankrabatt - Absage an Tempolimit
    Nach US-Zolldrohungen: EU-Handelskommissar trifft am Dienstag US-Handelsbeauftragten
    Nach US-Zolldrohungen: EU-Handelskommissar trifft am Dienstag US-Handelsbeauftragten
    ADAC-Kritik: Tankrabatt wird weiter nicht vollstÃ¤ndig an die Kunden weitergegeben
    ADAC-Kritik: Tankrabatt wird weiter nicht vollstÃ¤ndig an die Kunden weitergegeben
    MÃ¼tter kleiner Kinder deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter
    MÃ¼tter kleiner Kinder deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter
    SchÃ¼sse in BegegnungsstÃ¤tte in Sachsen: Zahl der Toten auf drei gestiegen
    SchÃ¼sse in BegegnungsstÃ¤tte in Sachsen: Zahl der Toten auf drei gestiegen
    Nach Amokfahrt in Leipzig: Staatsanwaltschaft klÃ¤rt weiteres Vorgehen
    Nach Amokfahrt in Leipzig: Staatsanwaltschaft klÃ¤rt weiteres Vorgehen
    Google will KI-Modell fÃ¼r Apple bauen
    Google will KI-Modell fÃ¼r Apple bauen
    Palisades-Feuer in Los Angeles: VerdÃ¤chtiger soll Groll gegen Reiche gehegt haben
    Palisades-Feuer in Los Angeles: VerdÃ¤chtiger soll Groll gegen Reiche gehegt haben
    Reiseveranstalter wollen Kunden nicht fÃ¼r steigende Kerosinpreise zur Kasse bitten
    Reiseveranstalter wollen Kunden nicht fÃ¼r steigende Kerosinpreise zur Kasse bitten

    Top Meldungen

    Verkehrsministewr schlieÃŸt VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts nicht aus
    Verkehrsministewr schlieÃŸt VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts nicht aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) schlieÃŸt eine VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts nicht grundsÃ¤tzlich aus. Das berichtet das

    Mehr
    Kanzleramtschef Frei offen fÃ¼r Reichensteuer
    Kanzleramtschef Frei offen fÃ¼r Reichensteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) zeigt sich grundsÃ¤tzlich offen fÃ¼r eine hÃ¶here Besteuerung sehr hoher Einkommen. "Die sogenannte

    Mehr
    Siemens-Chef warnt vor AfD-Regierungsbeteiligung
    Siemens-Chef warnt vor AfD-Regierungsbeteiligung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Siemens-Chef Roland Busch warnt vor den Folgen einer mÃ¶glichen Regierungsbeteiligung der AfD. Auf Nachfrage verwies er auf die Gesamtwirkung

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts