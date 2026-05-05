Protesttag: VerbÃ¤nde warnen vor Einschnitten fÃ¼r Menschen mit Behinderung

AnlÃ¤sslich des EuropÃ¤ischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen haben VerbÃ¤nde eindringlich vor KÃ¼rzungen und Einschnitten fÃ¼r die Betroffenen gewarnt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke forderte von der Bundesregierung am Dienstag ein "klares Bekenntnis zur Sicherung der Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe". Die aktuelle Diskussion um KÃ¼rzungen gebe "Anlass zu groÃŸer Sorge". Der Verband forderte, die Finanzierung der beruflichen Rehabilitation langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln.
In den Ausbildungszentren der Berufsbildungswerke wÃ¼rden jÃ¤hrlich 16.000 junge Menschen mit Behinderungen "auf den Arbeitsmarkt vorbereitet und qualifiziert". Das sei eine zentrale Voraussetzung fÃ¼r echte Teilhabe und gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Arbeits- und FachkrÃ¤ftesicherung, betonte der Verband.
Der AWO Bundesverband kritisierte vor diesem Hintergrund die bekannt gewordenen PlÃ¤ne zu KÃ¼rzungen zulasten von Menschen mit Behinderungen. "Die hinter verschlossenen TÃ¼ren geplanten Einschnitte in der Kinder- und Jugendhilfe und Eingliederungshilfe zeigen, dass die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe Menschen- und Kinderrechte ohne Skrupel zur Disposition stellen", erklÃ¤rte die PrÃ¤sidentin des Wohlfahrtsverbands, Kathrin Sonnenholzner. Viele der Ideen bedeuteten den Ausschluss aus gesellschaftlicher Teilhabe sowie "neue Wege in die Armut".
Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) verteidigte die PlÃ¤ne fÃ¼r KÃ¼rzungen in der Eingliederungshilfe grundsÃ¤tzlich. "Hier geht es ganz explizit um HandlungsvorschlÃ¤ge, die BÃ¼rokratie abbauen sollen, die HÃ¼rden abbauen, die Verwaltungsverfahren vereinfachen und damit die Kosten senken", sagte sie im Bayerischen Rundfunk.Â
Zugleich betonte sie, Teilhabe sei "kein Privileg, sondern ein Menschenrecht". Scharf fÃ¼gte hinzu: "Sozial ist, was den Sozialstaat erhÃ¤lt. FÃ¼r mich ist klar, dass wir eine sichere Finanzierung der Leitungen fÃ¼r Menschen mit Behinderung brauchen, insbesondere auch fÃ¼r Kinder."
In Berlin findet am Dienstag eine Demonstration anlÃ¤sslich des Protesttags statt. Dabei soll auch eine Petition fÃ¼r mehr Inklusion an Abgeordnete des Bundestags Ã¼bergeben werden. Im Parlament wird am Donnerstag in erster Lesung Ã¼ber Ã„nderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes beraten, mit dem die Barrierefreiheit in Deutschland vorangetrieben werden soll.
Politik
Protesttag: VerbÃ¤nde warnen vor Einschnitten fÃ¼r Menschen mit Behinderung
- AFP - 5. Mai 2026, 09:22 Uhr
AnlÃ¤sslich des EuropÃ¤ischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen haben VerbÃ¤nde eindringlich vor KÃ¼rzungen und Einschnitten fÃ¼r die Betroffenen gewarnt. In Berlin findet eine Demonstration anlÃ¤sslich des Protesttags statt.
AnlÃ¤sslich des EuropÃ¤ischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen haben VerbÃ¤nde eindringlich vor KÃ¼rzungen und Einschnitten fÃ¼r die Betroffenen gewarnt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Berufsbildungswerke forderte von der Bundesregierung am Dienstag ein "klares Bekenntnis zur Sicherung der Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe". Die aktuelle Diskussion um KÃ¼rzungen gebe "Anlass zu groÃŸer Sorge". Der Verband forderte, die Finanzierung der beruflichen Rehabilitation langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln.
Weitere Meldungen
Ein Jahr nach dem Start der schwarz-roten Regierungskoalition hat sich SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese unzufrieden mit dem bisher Erreichten gezeigt und weitereMehr
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will zur StÃ¤rkung des klassischen Journalismus noch vor der Sommerpause die PlÃ¤ne fÃ¼r eine Digitalabgabe fÃ¼r Internetkonzerne auf den WegMehr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Dienstag den portugiesischen MinisterprÃ¤sidenten LuÃs Montenegro in Berlin. Themen des Treffens im Bundeskanzleramt am frÃ¼henMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) schlieÃŸt eine VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts nicht grundsÃ¤tzlich aus. Das berichtet dasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) zeigt sich grundsÃ¤tzlich offen fÃ¼r eine hÃ¶here Besteuerung sehr hoher Einkommen. "Die sogenannteMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Siemens-Chef Roland Busch warnt vor den Folgen einer mÃ¶glichen Regierungsbeteiligung der AfD. Auf Nachfrage verwies er auf die GesamtwirkungMehr