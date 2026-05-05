SchÃ¼sse in BegegnungsstÃ¤tte in Sachsen: Zahl der Toten auf drei gestiegen

Polizeibeamte bei Einsatz

Die Totenzahl nach einem Gewaltverbrechen in einer offenen BegegnungsstÃ¤tte im sÃ¤chsischen Neustadt ist auf drei gestiegen. Eine bei der Tat vor einer Woche verletzte Frau starb laut BehÃ¶rden trotz intensivmedizinischer Behandlung im Krankenhaus.

Die Totenzahl nach einem Gewaltverbrechen in einer offenen BegegnungsstÃ¤tte in Neustadt in Sachsen ist auf drei gestiegen. Eine bei der Tat vor einer Woche verletzte 49-JÃ¤hrige sei trotz intensivmedizinischer Behandlung spÃ¤ter im Krankenhaus gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Dienstag mit. Es war demnach auÃŸerdem von einen sogenannten erweiterten Suizid auszugehen.



Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, handelte es sich bei dem TÃ¤ter um einen 54-JÃ¤hrigen. Er schoss demnach auf seine frÃ¼here LebensgefÃ¤hrtin sowie eine in der BegegnungsstÃ¤tte tÃ¤tige SozialpÃ¤dagogin, bevor er sich selbst tÃ¶tete. Das Tatgeschehen ereignete sich demnach wÃ¤hrend eines GesprÃ¤chs, Hintergrund war die Trennung des Paars wenige Wochen zuvor.



Die Tat hatte sich am Dienstag vergangener Woche ereignet. Nach einem Notruf fanden Polizisten in dem GebÃ¤ude den toten 54-JÃ¤hrigen sowie eine tote 48-JÃ¤hrige. Die schwerverletzte 49-JÃ¤hrige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatwaffe wurde am Tatort beschlagnahmt.