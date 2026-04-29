US-BÃ¶rsen nach Zinsentscheid uneinheitlich - Goldpreis fÃ¤llt

Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.862 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.136 Punkten wenige Punkte im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.187 Punkten 0,6 Prozent im Plus.



Die US-Zentralbank Federal Reserve hat bei ihrer Sitzung am Mittwoch den Leitzins unverÃ¤ndert gelassen. So gespalten wie bei dieser Entscheidung waren die Mitglieder des Offenmarktausschusses zuletzt 1992. Bei der PrÃ¼fung des Umfangs und des Zeitpunkts weiterer Anpassungen werde der Ausschuss die eingehenden Daten, die sich abzeichnenden Aussichten und die Risikobilanz sorgfÃ¤ltig bewerten, heiÃŸt es in der ErklÃ¤rung der Ausschussmehrheit. Drei Mitglieder stieÃŸen sich an der Formulierung, weil sie eine Tendenz zur Lockerung enthalte. Hintergrund ist das gestiegene Inflationsrisiko durch die Ã–lkrise. Einem Notenbanker ging es hingegen mit der Lockerung nicht schnell genug, er plÃ¤dierte fÃ¼r eine Leitzinssenkung.



Derweil billigte der zustÃ¤ndige Senatsausschuss den Kandidaten von US-PrÃ¤sident Donald Tump fÃ¼r die Nachfolge von Jerome Powell als Chef der Zentralbank. Damit ist nur noch die Zustimmung des Plenums des Senats nÃ¶tig, damit Kevin Warsh Mitte Mai neuer Fed-Chef werden kann.



Powell erklÃ¤rte am Abend, dass er als Gouverneur im Vorstand der Notenbank bleiben wolle. Er sehe keine andere Wahl, als angesichts einer Reihe von rechtlichen Angriffen auf die Federal Reserve im Amt zu bleiben. "Diese rechtlichen Schritte der Regierung sind in unserer 113-jÃ¤hrigen Geschichte beispiellos", sagte Powell. "Ich befÃ¼rchte, dass diese Angriffe die Institution erschÃ¼ttern und das gefÃ¤hrden, was fÃ¼r die Ã–ffentlichkeit wirklich zÃ¤hlt, nÃ¤mlich die FÃ¤higkeit, Geldpolitik zu betreiben, ohne politische Faktoren zu berÃ¼cksichtigen."



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 119,80 US-Dollar, das waren 7,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Hintergrund sind Berichte, wonach US-PrÃ¤sident Donald Trump eine VerlÃ¤ngerung der Iran-Blockade um mehrere Monate fÃ¼r mÃ¶glich hÃ¤lt.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochabend schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1677 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8564 Euro zu haben.



Der Goldpreis lieÃŸ deutlich nach, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.546 US-Dollar gezahlt (-1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 125,17 Euro pro Gramm.

