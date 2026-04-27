Zahl der Kriegsdienstverweigerungen steigt rasant

Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der AntrÃ¤ge auf Kriegsdienstverweigerung steigt weiter an.



Allein im ersten Quartal dieses Jahres haben bereits 2.656 Menschen einen entsprechenden Antrag gestellt und damit mehr als im gesamten Jahr 2024 (2.249). Das berichtet die "Neue OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz) unter Berufung auf eine Antwort des Bundesamtes fÃ¼r Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) auf eine entsprechende Anfrage.



HÃ¤lt der Trend an, steuert die Zahl 2026 auf den hÃ¶chsten Stand seit Aussetzung der Wehrpflicht 2011 zu. Zum Vergleich: Im Jahr 2025 gab es insgesamt 3.879 AntrÃ¤ge. Im Jahr 2023 haben 1.079 Personen den Dienst an der Waffe verweigert. Hintergrund dÃ¼rfte die angespannte Sicherheitslage und die Debatte Ã¼ber eine WiedereinfÃ¼hrung der Wehrpflicht sein.



Parallel zu der Entwicklung widerrufen auch zunehmend Menschen ihre bereits erfolgte Kriegsdienstverweigerung: Im vergangenen Jahr war das 781 Mal der Fall, im ersten Quartal dieses Jahres bereits 233 Mal. In den Vorjahren war die Zahl der AntrÃ¤ge auf RÃ¼cknahme der Verweigerung von 304 im Jahr 2021 bis zu 626 in 2024 deutlich geringer.



Die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt und gilt nur fÃ¼r den Verteidigungsfall weiter. UnabhÃ¤ngig davon bleibt das Recht bestehen, den Kriegsdienst mit der Waffe aus GewissensgrÃ¼nden gemÃ¤ÃŸ Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes zu verweigern. Entsprechende AntrÃ¤ge nehmen die Karrierecenter der Bundeswehr entgegen und leiten sie dann an das BAFzA weiter.

