KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der AntrÃ¤ge auf Kriegsdienstverweigerung steigt weiter an.
Allein im ersten Quartal dieses Jahres haben bereits 2.656 Menschen einen entsprechenden Antrag gestellt und damit mehr als im gesamten Jahr 2024 (2.249). Das berichtet die "Neue OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz) unter Berufung auf eine Antwort des Bundesamtes fÃ¼r Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) auf eine entsprechende Anfrage.
HÃ¤lt der Trend an, steuert die Zahl 2026 auf den hÃ¶chsten Stand seit Aussetzung der Wehrpflicht 2011 zu. Zum Vergleich: Im Jahr 2025 gab es insgesamt 3.879 AntrÃ¤ge. Im Jahr 2023 haben 1.079 Personen den Dienst an der Waffe verweigert. Hintergrund dÃ¼rfte die angespannte Sicherheitslage und die Debatte Ã¼ber eine WiedereinfÃ¼hrung der Wehrpflicht sein.
Parallel zu der Entwicklung widerrufen auch zunehmend Menschen ihre bereits erfolgte Kriegsdienstverweigerung: Im vergangenen Jahr war das 781 Mal der Fall, im ersten Quartal dieses Jahres bereits 233 Mal. In den Vorjahren war die Zahl der AntrÃ¤ge auf RÃ¼cknahme der Verweigerung von 304 im Jahr 2021 bis zu 626 in 2024 deutlich geringer.
Die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt und gilt nur fÃ¼r den Verteidigungsfall weiter. UnabhÃ¤ngig davon bleibt das Recht bestehen, den Kriegsdienst mit der Waffe aus GewissensgrÃ¼nden gemÃ¤ÃŸ Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes zu verweigern. Entsprechende AntrÃ¤ge nehmen die Karrierecenter der Bundeswehr entgegen und leiten sie dann an das BAFzA weiter.
Brennpunkte
Zahl der Kriegsdienstverweigerungen steigt rasant
- dts - 27. April 2026
.
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der AntrÃ¤ge auf Kriegsdienstverweigerung steigt weiter an.
Weitere Meldungen
Der frÃ¼here US-PrÃ¤sident Barack Obama hat die SchÃ¼sse am Rande einer Gala-Veranstaltung mit US-PrÃ¤sident Donald Trump verurteilt. "Auch wenn wir die Details des Motivs hinterMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) plant neue MaÃŸnahmen gegen Steuerbetrug. "Ich will, dass eine Selbstanzeige nicht mehr generell zurMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) setzt im Kampf gegen Terroristen und Schwerkriminelle auf automatisierte Datenanalyse undMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger wird der Wechsel vom Minijob in regulÃ¤re BeschÃ¤ftigung offenbar zunehmend schwieriger. Das berichtet die "Bild" inMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) schlieÃŸt wegen der aktuellen Energiekrise eine Haushaltsnotlage nicht aus. "Wir mÃ¼ssen auf SichtMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des globalen Kerosinmangels infolge der Blockade der StraÃŸe von Hormus fordert der CEO der deutschen Airline Condor, Peter Gerber,Mehr