OpferverbÃ¤nde lehnen Verlegung von Kriegsverbrecher Mladic nach Serbien ab

VerbÃ¤nde von Opfern des Bosnien-Krieges haben sich gegen eine mÃ¶gliche Verlegung des bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers Ratko Mladic nach Serbien ausgesprochen. Die Familien der Kriegsopfer sÃ¤hen es als eine "schwere Ungerechtigkeit an", falls der zu lebenslanger Haft verurteilte Kriegsverbrecher der weiteren Haft unter internationaler Aufsicht entgehen wÃ¼rde, schrieben die Vertreter von fÃ¼nf OpferverbÃ¤nden in einem am Samstag verÃ¶ffentlichten Brief an die PrÃ¤sidentin des Internationalen Mechanismus fÃ¼r StrafgerichtshÃ¶fe (IRMCT), Graciela Gatti Santana.
Der frÃ¼here bosnisch-serbische Armeechef Mladic war 2011 nach 16 Jahren auf der Flucht in Serbien festgenommen worden. Der Internationale Strafgerichtshof fÃ¼r das ehemalige Jugoslawien (IStGHJ) in Den Haag verurteilte ihn wegen seiner Verantwortung fÃ¼r das Massaker von Srebrenica sowie weiterer Kriegsverbrechen im Bosnien-Krieg zu lebenslanger Haft.Â
Trotz seiner Verurteilung wird Mladic von manchen Serben bis heute als Held verehrt. Seine AnwÃ¤lte versuchten in den vergangenen Jahren mehrfach, eine vorzeitige Haftentlassung aus gesundheitlichen GrÃ¼nden zu erreichen.
Nach Angaben seiner Familie hatte Mladic vor zwei Wochen einen Schlaganfall erlitten und befindet sich in "dramatisch schlechtem" Zustand. Mladics Anwalt beantragte am Freitag, den 84-JÃ¤hrigen vorlÃ¤ufig aus der Haft zu entlassen, damit er in Serbien im Krankenhaus behandelt werden kÃ¶nne.
Sollte dem Antrag stattgegeben werden, wÃ¤re dies eine "weitere Erniedrigung fÃ¼r die Opfer und wÃ¼rde die GlaubwÃ¼rdigkeit der internationalen Justiz in Frage stellen", erklÃ¤rten die OpferverbÃ¤nde in ihrem am Samstag verÃ¶ffentlichten Schreiben. Mladic sei "mit der UnterstÃ¼tzung genau des Staates, in den er verlegt werden soll, jahrelang der Justiz entkommen".
In der bosnischen Stadt Srebrenica hatten serbische Einheiten im Sommer 1995 rund 8000 muslimische MÃ¤nner und Jungen ermordet. Das Massaker gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.
Brennpunkte
OpferverbÃ¤nde lehnen Verlegung von Kriegsverbrecher Mladic nach Serbien ab
- AFP - 25. April 2026, 19:51 Uhr
VerbÃ¤nde von Opfern des Bosnien-Krieges haben sich gegen eine mÃ¶gliche Verlegung des bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers Ratko Mladic nach Serbien ausgesprochen.
VerbÃ¤nde von Opfern des Bosnien-Krieges haben sich gegen eine mÃ¶gliche Verlegung des bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers Ratko Mladic nach Serbien ausgesprochen. Die Familien der Kriegsopfer sÃ¤hen es als eine "schwere Ungerechtigkeit an", falls der zu lebenslanger Haft verurteilte Kriegsverbrecher der weiteren Haft unter internationaler Aufsicht entgehen wÃ¼rde, schrieben die Vertreter von fÃ¼nf OpferverbÃ¤nden in einem am Samstag verÃ¶ffentlichten Brief an die PrÃ¤sidentin des Internationalen Mechanismus fÃ¼r StrafgerichtshÃ¶fe (IRMCT), Graciela Gatti Santana.
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