MÃ¶glicher VerstoÃŸ gegen Belarus-Embargo: Razzia bei sÃ¤chsischem AfD-Abgeordneten

  • AFP - 4. Februar 2026, 11:42 Uhr
JÃ¶rg Dornau
Der sÃ¤chsische Landtagsabgeordnete JÃ¶rg Dornau (AfD) ist von KrÃ¤ften des Zollfahndungsamts durchsucht worden. Er soll gegen ein Exportverbot nach Belarus verstoÃŸen haben. Zuvor hatte der Landtag seine ImmunitÃ¤t aufgehoben.

Der sÃ¤chsische Landtagsabgeordnete JÃ¶rg Dornau (AfD) ist am Mittwoch von KrÃ¤ften des Zollfahndungsamts durchsucht worden. Auch seine Wohnung sowie seine GeschÃ¤ftsrÃ¤ume und Autos wurden durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig mitteilte. Dornau soll gegen ein Exportverbot nach Belarus verstoÃŸen haben. Zuvor hatte der Landtag seine ImmunitÃ¤t aufgehoben.

Wegen Menschenrechtsverletzungen und der UnterstÃ¼tzung Russlands im Ukraine-Krieg sowie sogenannter hybrider Angriffe hat die EuropÃ¤ische Union wirtschaftliche Sanktionen gegen Belarus verhÃ¤ngt. Bestimmte Waren dÃ¼rfen dorthin nicht mehr geliefert werden.Â 

Dornau soll nach Angaben der StaatsanwaltschaftÂ ein Fahrzeug - einen sogenannten Teleskoplader - zum Export beim Zoll angemeldet haben. Dabei habe er angegeben, dass der Lader nach Kasachstan gehen solle. Eigentliches Bestimmungsland sei aber Belarus gewesen, das soll durch den Umweg Ã¼ber TransitlÃ¤nder verschleiert worden sein. Medienberichten zufolge wurde der Abgeordnete noch im Landtag aus dem Plenarsaal gefÃ¼hrt und befragt.

