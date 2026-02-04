Migrationsbericht 2024: RÃ¼ckgang bei Zuwanderung - Rekordzahl an EinbÃ¼rgerungen

Grenz-Schild

Die Nettozuwanderung nach Deutschland ist im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurÃ¼ckgegangen. Laut Migrationsbericht kamen 2024 aus nahezu allen wichtigen HerkunftslÃ¤ndern weniger Menschen nach Deutschland.

Die Nettozuwanderung nach Deutschland ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurÃ¼ckgegangen. Insgesamt verzeichneten die BehÃ¶rden rund 1,694 Millionen ZuzÃ¼ge, wie aus dem am Mittwoch im Kabinett vorgelegten Migrationsbericht der Bundesregierung hervorgeht. Das war ein RÃ¼ckgang von 12,3 Prozent im Vergleich zu 2023.Â



1,264 Millionen Menschen verlieÃŸen Deutschland im selben Zeitraum wieder, damit blieb die Abwanderung etwa auf dem Niveau des Vorjahres. In der Folge lag 2024 der Wanderungssaldo - also die Differenz aus Zu- und FortzÃ¼gen - bei rund 430.000. Dies entspricht einem RÃ¼ckgang von gut 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Dem Migrationsbericht zufolge kamen 2024 aus nahezu allen wichtigen HerkunftslÃ¤ndern weniger Menschen nach Deutschland. Sowohl aus der Ukraine als auch aus RumÃ¤nien, der TÃ¼rkei, Polen und Syrien verzeichneten die BehÃ¶rden weniger ZuzÃ¼ge.



Die Ukraine war mit 221.570 ZuzÃ¼gen und einem Anteil von 13,1 Prozent weiterhin das wichtigste Herkunftsland von Zugewanderten. An zweiter Stelle folgte RumÃ¤nien mit 173.563 ZuzÃ¼gen (10,2 Prozent), gefolgt von der TÃ¼rkei mit 88.690 (5,2 Prozent). Bei der Abwanderung steht wie schon in den Vorjahren 2024 RumÃ¤nien an erster Stelle: 178.290 zogen in das EU-Land fort (14,1 Prozent der Gesamtabwanderung).Â



Die Zahl der EinbÃ¼rgerungen stieg 2024 auf einen HÃ¶chststand seit der EinfÃ¼hrung der Statistik im Jahr 2000, wie das Statistische Bundesamt bereits im Juni 2025 mitgeteilt hatte. 292.020 Menschen erhielten nach neuen Zahlen des Migrationsberichts den deutschen Pass, das waren 91.925 EinbÃ¼rgerungen oder 45,9 Prozent mehr als im Jahr 2023.



Der starke Anstieg bei den EinbÃ¼rgerungen hÃ¤ngt mit der Reform des StaatsangehÃ¶rigkeitsgesetzes unter der damaligen Ampel-Regierung zusammen. Demnach wurde unter anderem die Mindestaufenthaltsdauer fÃ¼r den Erhalt der deutschen StaatsbÃ¼rgerschaft von acht auf fÃ¼nf Jahre gesenkt.



Der Anteil von AuslÃ¤ndern an der BevÃ¶lkerung stieg auf rund 12,4 Millionen. Dies entspricht einem Anteil von 14,8 Prozent an der GesamtbevÃ¶lkerung und stellt den hÃ¶chsten Wert seit 1990 dar. Dabei handle es sich allerdings um neue Werte mit Anpassungen durch den Zensus 2022, wie es im Migrationsbericht heiÃŸt.



Im Jahr 2024 stellten 229.751 Menschen einen Asyl-Erstantrag in Deutschland, das entspricht einem RÃ¼ckgang im Vergleich zum Vorjahr um 30,2 Prozent. Antragstellende aus Syrien (76.765 oder 33,4 Prozent), Afghanistan (34.149 oder 14,9 Prozent) und der TÃ¼rkei (29.177 oder 12,7 Prozent) stellten dabei zahlenmÃ¤ÃŸig die grÃ¶ÃŸten Gruppen.



Im EU-Vergleich wurden 2024 die meisten AsylantrÃ¤ge in Deutschland (250.550) und Spanien (167.720) gestellt. Dabei verzeichneten Deutschland (minus 100.960 beziehungsweise minus 28,7 Prozent) und Ã–sterreich (minus 33.880 oder minus 57,2 Prozent) die grÃ¶ÃŸten absoluten RÃ¼ckgÃ¤nge bei den Antragszahlen. Seit 2013 ist Syrien das Hauptherkunftsland von Asylsuchenden in der EU. Â