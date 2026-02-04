Durchsuchungen wegen Hasspostings in Fall von getÃ¶tetem Polizisten aus Saarland

Mehr als fÃ¼nf Monate nach der TÃ¶tung eines Polizisten im saarlÃ¤ndischen VÃ¶lklingen sind Ermittler gegen Hasspostings in diesem Zusammenhang vorgegangen. Seit der Tat im August seien Ã¼ber 330 mutmaÃŸlich strafrechtlich relevante Postings im Internet dazu aufgetaucht, teilte die Landespolizeidirektion Saarland am Mittwoch mit. Aus diesem Grund seien acht Wohnungen im Saarland, in Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein durchsucht worden.
Die mehr als 330 Postings richteten sich den Ermittlern zufolge gegen den getÃ¶teten Polizisten oder gegen die Polizei im Allgemeinen. In dem Zusammenhang wird wegen des Verunglimpfens des Andenkens Verstorbener und der Billigung von Straftaten ermittelt. Hinzu kommen Ermittlungen wegen Beleidigung, Volksverhetzung und des Ã¶ffentlichen Aufforderns zu Straftaten, da einige Posts auf eine auslÃ¤nderfeindliche Motivation schlieÃŸen lieÃŸen. Â
In Ã¼ber 80 Prozent der FÃ¤lle seien die Urheber der Posts identifiziert. "Durch den heutigen Einsatz wurde ein klares Zeichen gesetzt, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und Straftaten auch hier konsequent verfolgt werden", erklÃ¤rte Saarlands Innenminister Reinhold Jost (SPD) am Mittwoch.Â
Am 11. Februar beginnt vor dem Landgericht SaarbrÃ¼cken der Prozess im Fall des getÃ¶teten Polizisten. Angeklagt vor der Jugendkammer ist ein zur Tatzeit 18-JÃ¤hriger unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes. Er soll am 25. August nach einem RaubÃ¼berfall auf eine Tankstelle in VÃ¶lklingen auf zwei Polizisten geschossen haben, die ihn auf seiner Flucht festnehmen wollten.Â
Laut Anklage entriss er einem Beamten bei einem Gerangel dessen Dienstwaffe und feuerte mehrfach auf beide Polizisten - einer wurde im Verlauf der Auseinandersetzung tÃ¶dlich verletzt.
