WHO startet globalen Appell fÃ¼r GesundheitsnotfÃ¤lle

Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Genf (dts Nachrichtenagentur) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einen globalen Appell gestartet, um sicherzustellen, dass Millionen von Menschen in humanitÃ¤ren Krisen und Konflikten Zugang zu Gesundheitsversorgung erhalten.



Der Appell fÃ¼r 2026 ziele darauf ab, fast eine Milliarde US-Dollar zu sammeln, um auf 36 NotfÃ¤lle weltweit zu reagieren, darunter 14 NotfÃ¤lle der Stufe 3, die die hÃ¶chste organisatorische Reaktion erfordern, teilte die WHO am Dienstag mit. Diese NotfÃ¤lle umfassen demnach sowohl plÃ¶tzlich auftretende als auch langwierige humanitÃ¤re Krisen, in denen der Gesundheitsbedarf kritisch ist.



WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, dass der Appell ein Aufruf sei, Menschen in Konflikten, Vertreibung und Katastrophen nicht nur Dienstleistungen zu bieten, sondern ihnen auch das Vertrauen zu geben, dass die Welt sie nicht im Stich lasse. "Das ist keine WohltÃ¤tigkeit. Es ist eine strategische Investition in Gesundheit und Sicherheit." TatsÃ¤chlich stelle der Zugang zu Gesundheitsversorgung die WÃ¼rde wieder her, stabilisiere Gemeinschaften und biete einen Weg zur Genesung.



Die PrioritÃ¤ten der WHO fÃ¼r die NotfallmaÃŸnahmen im Jahr 2026 umfassen LÃ¤nder wie Afghanistan, die Demokratische Republik Kongo, Haiti, Myanmar, die besetzten PalÃ¤stinensergebiete, Somalia, den SÃ¼dsudan und den Sudan, Syrien, die Ukraine und den Jemen sowie anhaltende AusbrÃ¼che von Cholera und Affenpocken.



Im Jahr 2025 unterstÃ¼tzten die WHO und ihre Partner nach eigenen Angaben 30 Millionen Menschen durch ihren jÃ¤hrlichen Notfallappell. Diese Mittel ermÃ¶glichten demnach lebensrettende Impfungen fÃ¼r 5,3 Millionen Kinder, 53 Millionen Gesundheitskonsultationen, die UnterstÃ¼tzung von Ã¼ber 8.000 Gesundheitseinrichtungen und den Einsatz von 1.370 mobilen Kliniken.

