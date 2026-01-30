Rheinland-Pfalz: Bundespolizisten entdecken mehr als eintausend KÃ¼ken in Auto

KÃ¼ken

Bundespolizisten haben bei einer Grenzkontrolle in Rheinland-Pfalz mehr als eintausend KÃ¼ken in einem Auto gefunden. Die 1020 Tiere befanden sich in Kartons in einem mit drei jungen MÃ¤nnern besetzten Kleinwagen, wie die Bundespolizei am Freitag in Kaiserslautern mitteilte. Nun wird wegen eines mÃ¶glichen illegalen Tiertransports ermittelt.



Nach Angaben der Bundespolizei fiel ihren EinsatzkrÃ¤ften ein Zwitschern auf, als sie das Auto am Donnerstagabend am GrenzÃ¼bergang Bienwald kontrollierten. Eine ÃœberprÃ¼fung ergab, dass 1020 KÃ¼ken in losen Kartons auf dem RÃ¼cksitz und dem Kofferraum verstaut waren. Futter oder Wasser hatten sie nicht, in den Kartons waren nur Ã–ffnungen fÃ¼r Luft.Â



Der 20 Jahre alte Fahrer sagte demnach aus, dass er die Tiere im Auftrag eines Freundes aus Frankreich abgeholt habe, um sie zu einem GeflÃ¼gelhof nach Niedersachsen zu transportieren. Entsprechende Dokumente konnte er nicht vorweisen. Der EigentÃ¼mer des GeflÃ¼gelhofs konnte allerdings ein Gesundheitszeugnis des Zuchtbetriebs vorlegen.



Die Beamten beschlagnahmten die Tiere aufgrund der UmstÃ¤nde nicht, eine angemessene Unterbringung in der Menge war wegen der Uhrzeit nicht mehr mÃ¶glich. Der 20-JÃ¤hrige durfte mit den KÃ¼ken daher weiterfahren. Die Beamten Ã¼bergaben den Fall wegen eines mÃ¶glichen VerstoÃŸes gegen die Tierschutztransportverordnung aber an das VeterinÃ¤ramt Germersheim.Â