Nach dem AusrÃ¤umen mÃ¶glicher Sicherheitsdefizite kann der Magdeburger Weihnachtsmarkt wie geplant am Donnerstag fÃ¼r Besucher Ã¶ffnen. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, erhÃ¤lt der Veranstalter spÃ¤testens bis Mittwoch die nÃ¶tige Genehmigung. Zuvor hatten sich die Stadt Magdeburg sowie Vertreter des Landesverwaltungsamts Sachsen-Anhalt und die Polizei auf verstÃ¤rkte SicherheitsmaÃŸnahmen verstÃ¤ndigt.
Vor dem Hintergrund des tÃ¶dlichen Anschlags auf den Weihnachtsmarkt der Landeshauptstadt vor fast einem Jahr hatte das Landesverwaltungsamt das diesjÃ¤hrige Sicherheitskonzept der Marktveranstalter zunÃ¤chst bemÃ¤ngelt. Aufgrund der Sicherheitsbedenken erteilte die Stadtverwaltung den Veranstaltern vorerst keine Genehmigung. Bei mehreren Treffen und Begehungen des Markts wurde das Sicherheitskonzept nun nachgebessert. Die MaÃŸnahmen wurden demnach in den vergangenen Tagen bereits umgesetzt.
Wegen des Anschlags vor einem Jahr steht die Sicherheit auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, aber auch auf MÃ¤rkten bundesweit besonders im Fokus. Am 20. Dezember vergangenen Jahres raste ein Mann mit einem Mietwagen Ã¼ber den Weihnachtsmarkt in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt. Sechs Menschen, darunter ein neunjÃ¤hriger Junge, starben, mehr als 300 wurden verletzt. Am Montag vergangener Woche begann in Magdeburg der Prozess gegen den 51-JÃ¤hrigen.
Politik
Sicherheit nachgebessert: Magdeburger Weihnachtsmarkt kann wie geplant Ã¶ffnen
- AFP - 18. November 2025, 16:06 Uhr
