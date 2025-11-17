Politik

Klingbeil trifft zum Auftakt von China-Besuch Vize-Regierungschef He

  • AFP - 17. November 2025, 09:47 Uhr
Bild vergrößern: Klingbeil trifft zum Auftakt von China-Besuch Vize-Regierungschef He
Klingbeil (l.) udn Chinas Vize-Regierungschef He in Peking
Bild: AFP

Zum Auftakt seines Besuchs in Peking hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) Chinas stellvertretenden Regierungschef He Lifeng getroffen. He empfing den Vize-Kanzler im StaatsgÃ¤stehaus Diaoyutai in Peking.

Klingbeil, der zum deutsch-chinesischen Finanzdialog nach Peking gereist ist, ist der erste Minister der schwarz-roten Regierung, der China besucht. Er wird begleitet von einer Delegation von Vertretern der deutschen Finanzindustrie.

Eine China-Reise von BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) war Ende Oktober kurzfristig abgesagt worden. Als Grund gab das AuswÃ¤rtige Amt damals an, dass die chinesischen Gastgeber auÃŸer dem Treffen mit AuÃŸenminister Wang Yi keine weiteren Termine fÃ¼r Wadephul bestÃ¤tigt hÃ¤tten.Â 

Klingbeil will sich bei seinen GesprÃ¤chen in China fÃ¼r einen fairen wirtschaftlichen Wettbewerb einsetzen. "Wir suchen den Dialog mit China, um trotz wachsender internationaler Spannungen LÃ¶sungen fÃ¼r drÃ¤ngende Probleme zu finden", hatte der Minister vor seinem Abflug erklÃ¤rt. "Wir sind innerhalb der Bundesregierung und auch innerhalb der EuropÃ¤ischen Union eng abgestimmt. Wir treten fÃ¼r regelbasierte MÃ¤rkte und globale wirtschaftliche StabilitÃ¤t ein."

Der Zugang zu kritischen Rohstoffen und der Abbau "chinesischer ÃœberkapazitÃ¤ten in Sektoren wie Stahl und ElektromobilitÃ¤t" seien fÃ¼r die deutsche Wirtschaft von hoher Bedeutung. "Wir scheuen keinen Wettbewerb, aber er muss fair sein", betonte Klingbeil.Â 

Der Minister will nach eigenen Angaben auch den Ukraine-Krieg ansprechen. China spiele eine "entscheidende Rolle, wenn es darum geht, diesen Krieg zu beenden", erklÃ¤rte er vor seinem Abflug. Peking stellt sich in dem Konflikt als neutral dar, westliche LÃ¤nder werfen Peking dagegen vor, Moskau in dem Krieg entscheidend zu unterstÃ¼tzen. China ruft zwar regelmÃ¤ÃŸig zu FriedensgesprÃ¤chen auf, die chinesische Regierung hat aber nie die russische Invasion in der Ukraine verurteilt.

Am Mittwoch wird Klingbeil nach Shanghai weiterreisen und sich dort mit Vertretern deutscher Unternehmen austauschen, die in China aktiv sind. Am Donnerstag soll es nach Singapur weitergehen.

