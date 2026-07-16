Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.915 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, Beiersdorf und Gea, am Ende Infineon, Siemens Energy und Eon.
"Wirkte die Marke von 25.000 Punkten bis zum Mittag noch wie ein Magnet, der den Dax nicht weiter als 100 ZÃ¤hler davoneilen lieÃŸ, kam dann doch Bewegung in den Markt, und zwar nach unten", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Eine schwÃ¤chere Wall Street sorgte fÃ¼r eine Fortsetzung der bereits in den vergangenen Tagen zu beobachtenden Gewinnmitnahmen in Frankfurt."
"Am Aktienmarkt lassen sich zunehmend ErmÃ¼dungserscheinungen feststellen und zumindest die positive Dynamik des ersten Halbjahres geht erst einmal raus." Die Frage der Fortsetzung des Halbleiterzyklus bleibe unbeantwortet und die NervositÃ¤t sei entsprechend hoch. "In den kommenden Tagen werden einige Technologie- und Halbleiterunternehmen ihre Quartalszahlen prÃ¤sentieren. Bereits kleine EnttÃ¤uschungen eines Unternehmens dÃ¼rften ausreichen, um die gesamte Branche unter Druck zu setzen", so Lipkow. "Daher positionieren sich die Anleger weiter sehr vorsichtig und an den Seitenlinien."
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1441 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8740 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 85,00 US-Dollar; das waren 5 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
Dax lÃ¤sst nach - zunehmende ErmÃ¼dungserscheinungen
- dts - 16. Juli 2026, 17:41 Uhr
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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.915 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise, Beiersdorf und Gea, am Ende Infineon, Siemens Energy und Eon.
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