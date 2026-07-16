Finanzen

US-BÃ¶rsen lassen nach - Goldpreis im RÃ¼ckwÃ¤rtsgang

  • dts - 16. Juli 2026, 22:19 Uhr
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New York Stock Exchange (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.553 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,2 Prozent im Vergleich zum Handelstag am Vortag.

Der Nasdaq 100 ging bei 29.026 Punkten sogar 1,6 Prozent niedriger aus dem Handel, wÃ¤hrend der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 7.534 Punkten 0,5 Prozent im Minus beendete.

"Die US-Arbeitsmarktdaten fielen weitestgehend im Rahmen der Erwartungen aus und signalisieren einen robusten Arbeitsmarkt", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die EinzelhandelsumsÃ¤tze lagen teilweise unter den Erwartungen und deuten auf eine anhaltende KonsumzurÃ¼ckhaltung hin. Der Philadelphia-Fed-Index allerdings sprang deutlich an und lag mit 41,4 weit Ã¼ber den erwarteten 12,5 Punkten." Gerade die letzte Zahl unterstÃ¼tze die positive konjunkturelle Tendenz in den USA, die gestern durch den Empire-State-Index aufgezeigt worden sei, so Lipkow.

"Noch gibt es nicht wenige Optimisten, die auf eine Konjunkturerholung setzen, angetrieben durch gute Indikatoren aus den USA und China." Auf der anderen Seite aber stÃ¼nden die Pessimisten, die auf die am Horizont auftauchenden Inflationsgefahren verweisen. "Die Notenbanken versuchen sich passend dazu durch elegante Verbalinterventionen neutral zu positionieren. Auch von geldpolitischer Seite kommen damit derzeit keine Impulse, die die Anleger aus ihrer Sommer- in eine Kauflaune versetzen kÃ¶nnten", sagte der Analyst.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagabend etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1441 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8740 Euro zu haben.

Der Goldpreis war derweil stark im RÃ¼ckwÃ¤rtsgang, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 3.976 US-Dollar gezahlt (-2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 111,74 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis sank zudem: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 84,29 US-Dollar; das waren 66 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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