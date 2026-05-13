Studie: VÃ¤ter Ã¼bernehmen weniger VersorgungstÃ¤tigkeiten fÃ¼r Kinder

Vater, Mutter, Kind (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - VÃ¤ter in Europa beteiligen sich bei der Kinderbetreuung vor allem an interaktiven und freizeitbezogenen Aufgaben wie dem Spielen mit den Kindern, die hÃ¤ufig zeitlich flexibel sind. Weniger flexible und stÃ¤rker versorgende TÃ¤tigkeiten, etwa das Anziehen, die Essenszubereitung oder die Betreuung kranker Kinder, werden von VÃ¤tern seltener Ã¼bernommen. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die das Bundesinstitut fÃ¼r BevÃ¶lkerungsforschung (BiB) auf Daten des Generations and Gender Survey (GGS) erstellt hat.



Die Untersuchung ging der Frage nach, welche Aufgaben VÃ¤ter ebenso hÃ¤ufig wie ihre Partnerinnen ausfÃ¼hren und sich in Ã¤hnlichem MaÃŸe an der Kinderbetreuung beteiligen. Dabei zeigte sich ein klares Muster: Bei interaktiven und freizeitbezogenen TÃ¤tigkeiten wie dem gemeinsamen Spielen, dem Zu-Bett-Bringen oder dem Organisieren von FreizeitaktivitÃ¤ten gibt in allen untersuchten LÃ¤ndern jeweils die Mehrheit der VÃ¤ter an, diese Aufgaben mindestens ebenso hÃ¤ufig zu Ã¼bernehmen wie ihre Partnerin. Besonders ausgeprÃ¤gt ist dieses Muster beim Spielen: In sieben von neun LÃ¤ndern ist dies die Aufgabe, die VÃ¤ter mindestens ebenso hÃ¤ufig wie ihre Partnerinnen erledigen. Die entsprechenden Anteile variieren zwischen 68 Prozent in Deutschland und 95 Prozent in Norwegen.



Bei der Beteiligung von VÃ¤tern an versorgenden TÃ¤tigkeiten - etwa der Betreuung kranker Kinder, dem Anziehen der Kinder oder der Zubereitung von Mahlzeiten - zeigen sich hingegen deutliche Unterschiede zwischen den LÃ¤ndern. WÃ¤hrend in Norwegen 80 Prozent und in Finnland 67 Prozent der VÃ¤ter berichten, kranke Kinder mindestens ebenso hÃ¤ufig zu betreuen wie ihre Partnerinnen, sind es in Tschechien nur etwa 29 Prozent und in Deutschland 42 Prozent. Auch bei anderen versorgenden TÃ¤tigkeiten liegen die Anteile in Deutschland im unteren Bereich des LÃ¤ndervergleichs.



Die Studie untersuchte zudem den Zusammenhang zwischen einzelnen Aufgaben der Kinderbetreuung und dem Wohlbefinden von VÃ¤tern: VÃ¤ter, die nach eigenen Angaben mindestens so oft wie ihre Partnerinnen gemeinsam mit den Kindern spielen, berichten Ã¼ber eine hÃ¶here Lebenszufriedenheit. Die Betreuung kranker Kinder ist, wenn VÃ¤ter diese Aufgabe mindestens ebenso hÃ¤ufig Ã¼bernehmen wie ihre Partnerin, mit einer geringeren Lebenszufriedenheit verbunden.



"Versorgende TÃ¤tigkeiten sind hÃ¤ufig stÃ¤rker an feste Zeiten gebunden und lassen sich schwerer mit Erwerbsarbeit vereinbaren", erklÃ¤rt Stefanie Hoherz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am BiB und Mitautorin der Studie. "Interaktive und freizeitbezogene TÃ¤tigkeiten bieten dagegen grÃ¶ÃŸere zeitliche FlexibilitÃ¤t und kÃ¶nnen hÃ¤ufiger auÃŸerhalb von klassischen Kernarbeitszeiten Ã¼bernommen werden - etwa nach Feierabend oder am Wochenende."



Die Ergebnisse verdeutlichen nach Angaben des Instituts, dass Kinderbetreuung nicht als einheitliche TÃ¤tigkeit verstanden werden kÃ¶nne. Vielmehr seien einzelne Aufgaben mit anderen Anforderungen verbunden und gingen - je nach Art der TÃ¤tigkeit - mit unterschiedlichen Mustern im Hinblick auf das Wohlbefinden von VÃ¤tern einher. Vor diesem Hintergrund gewinnen familienpolitische und arbeitsorganisatorische Rahmenbedingungen an Bedeutung. "Um eine ausgewogenere Verteilung der Kinderbetreuung zu fÃ¶rdern, sind insbesondere Rahmenbedingungen gefragt, die die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit mit zeitgebundenen oder kurzfristig anfallenden Betreuungs- und Versorgungsaufgaben verbessern, etwa durch flexiblere Arbeitszeiten fÃ¼r Eltern", erklÃ¤rte Claudius Garten, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut fÃ¼r BevÃ¶lkerungsforschung.

