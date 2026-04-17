Prinz Harry und Meghan treffen in Australien Ãœberlebende von Bondi-Beach-Angriff

Harry und Meghan Markle sprechen mit Elon Zizerb

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle haben am australischen Bondi Beach mit Ãœberlebenden des antisemitischen Schusswaffenangriffs im Dezember gesprochen.

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle haben am australischen Bondi Beach mit Ãœberlebenden des antisemitischen Schusswaffenangriffs im Dezember gesprochen. Begleitet von Ersthelfern lief das Paar am Freitag zunÃ¤chst barfuÃŸ Ã¼ber den Strand. AnschlieÃŸend sprachen Harry und Meghan mit Vertretern der jÃ¼dischen Gemeinde.



Auf Fotos war zu sehen, wie das Paar mit Elon Zizerb redete, der bei der Attacke mehrfach angeschossen worden war. Danach nahmen Harry und Meghan an einer Segeltour durch den Hafen teil.Â



Am 14. Dezember hatten Naveed Akram und sein Vater Sajid Akram wÃ¤hrend einer Zeremonie zum ChanukkafestÂ am Bondi Beach in Sydney in die Menge geschossen. 15 Menschen wurden getÃ¶tet, dutzende weitere wurden verletzt.Â



Die australischen BehÃ¶rden stuften die Tat als antisemitischen Angriff ein. Sie gehen davon aus, dass die beiden TÃ¤ter von der Ideologie der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beeinflusst waren. Der 50-jÃ¤hrige Naveed Akram wurde von der Polizei erschossen.