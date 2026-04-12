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Nach langer Pause: Justin Bieber feiert groÃŸes BÃ¼hnen-Comeback auf Coachella Festival

  • AFP - 12. April 2026, 18:12 Uhr
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Justin Bieber trat am Samstag auf dem Coachella Festival auf
Bild: AFP

Der kanadische Popstar Justin Bieber ist am Samstag mit einem Auftritt auf dem Coachella Festival in Kalifornien erstmals seit Jahren wieder auf die ganz groÃŸe BÃ¼hne zurÃ¼ckgekehrt.

Der kanadische Popstar Justin Bieber ist mit einem Auftritt auf dem Coachella Festival in Kalifornien erstmals seit Jahren wieder auf die ganz groÃŸe BÃ¼hne zurÃ¼ckgekehrt. Bieber erÃ¶ffnete sein Comeback-Konzert am Samstag mit einigen Songs seines neuen Albums "Swag II" und sang im Anschluss auch Ã¤ltere StÃ¼cke.

Der SÃ¤nger aus Kanada war seit 2022 nicht mehr auf einem Festival der GrÃ¶ÃŸe des Coachella aufgetreten - damals stand er beim Rock in Rio in Brasilien auf der BÃ¼hne, bevor er den Rest der Tournee aus gesundheitlichen GrÃ¼nden absagen musste. Bei Bieber war 2022 das Ramsay-Hunt-Syndroms festgestellt worden, eine neurologischen Erkrankung, die bei ihm zu teilweisen GesichtslÃ¤hmungen fÃ¼hrte. Daraufhin sagte er 82 der insgesamt 131 geplanten Konzerte ab.

Zwar spielte Bieber jÃ¼ngst kleinere Konzerte - der Auftritt in Coachella galt jedoch als sein groÃŸes Comeback. Der Musiker hatte zuvor bei Instagram angekÃ¼ndigt: "Wir werden am Samstag aus voller Kehle singen."Â 

Der 32-JÃ¤hrige trug bei seinem Auftritt ein rotes Oberteil, Shorts und schwarze Stiefel und nahm auf der BÃ¼hne WÃ¼nsche von Online-Zuschauern fÃ¼r bestimmte Songs entgegen. "Das ist etwas Besonderes", sagte er zu den Zuschauern. "Von diesem Abend habe ich schon lange getrÃ¤umt, deshalb ist es einfach unglaublich, hier zu sein."Â 

Bieber war 2010 im Alter von gerade einmal 15 JahrenÂ durch den Welthit "Baby" zum Star geworden. Vom Pop wandte er sich spÃ¤ter dem R&B zu. Im August 2024 gaben er und seine Frau Hailey die Geburt ihres ersten Kindes, Jack Blues, bekannt.

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