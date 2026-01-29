US-First Lady feiert Premiere der von Amazon finanzierten Doku "Melania"

Melania Trump am Mittwoch in der New Yorker BÃ¶rse

Premierenfeier fÃ¼r einen Dokumentarfilm Ã¼ber die First Lady der USA: Melania Trump und zahlreiche GÃ¤ste feiern am Donnerstag in Washington den Start des Films 'Melania'.

Premiere fÃ¼r einen Dokumentarfilm Ã¼ber die First Lady der USA: Melania Trump und zahlreiche GÃ¤ste feiern am Donnerstag in Washington den Start des Films "Melania", der die 20 Tage vor der zweiten AmtseinfÃ¼hrung ihres Mannes Donald Trump im Januar 2025 aus ihrer Perspektive schildert. Finanziert wurde der Film vom US-Konzern Amazon, der Dutzende Millionen Dollar fÃ¼r Produktion und Werbung investierte.



FÃ¼r die Premiere wurde der rote Teppich vor dem Kulturzentrum der US-Hauptstadt ausgerollt, das kÃ¼rzlich von Kennedy-Center in Trump-Kennedy-Center umbenannt worden war. Medienberichten zufolge lief der Ticketverkauf vor dem weltweiten Kinostart am Freitag schleppend an. Zugleich lÃ¶ste die hohe Summe, die Amazon in den Film steckte, eine Debatte darÃ¼ber aus, ob sich der Konzern von Jeff Bezos damit die Gunst des PrÃ¤sidenten erkaufen wollte.Â



"Mein neuer Film 'Melania' verschafft einen Einblick in eine wichtige Zeit der USA", sagte Melania Trump, als sie am Mittwoch die ErÃ¶ffnungsglocke der New Yorker BÃ¶rse lÃ¤utete. "Zum ersten Mal in der Geschichte werden die Menschen die 20 Tage bis zur AmtseinfÃ¼hrung mit den Augen einer kÃ¼nftigen First Lady erleben", fÃ¼gte sie hinzu.Â



Seit der RÃ¼ckkehr ihres Mannes ins WeiÃŸe Haus im Januar vergangenen Jahres hielt sich Melania Trump mit Ã¶ffentlichen Auftritten zurÃ¼ck und verbrachte ihre Zeit bevorzugt mit dem gemeinsamen Sohn Barron in New York und in Florida. Der Film werde dem Publikum einen Blick hinter die Kulissen ermÃ¶glichen, sagte sie. "Sie werden sehen wie ich arbeite, wer ich bin, wie ich mit den Menschen kommuniziere, und sie werden ein bisschen mehr Ã¼ber mich erfahren", sagte sie in der Sendung "Fox and Friends".Â



Die 55-jÃ¤hrige Melania und ihr 79-jÃ¤hriger Mann konnten den Film bereits am Samstag im WeiÃŸen Haus in einer privaten VorfÃ¼hrung sehen. In einem im Dezember verÃ¶ffentlichten Ausschnitt aus der Dokumentation schaut das frÃ¼here Fotomodell Melania kurz vor der zweiten Vereidigung ihres Mannes vor dem US-Kapitol in die Kamera und sagt: "Jetzt geht's wieder von vorne los."



Der Film "Melania" macht auch deutlich, auf welche Weise einflussreiche US-Unternehmer dem US-PrÃ¤sidenten im vergangenen Jahr ihre Ehre erwiesen. So hatte der Amazon-Tycoon Bezos nicht nur - wie andere Chefs der Tech-Branche - einen Platz in der ersten Reihe bei Trumps Vereidigung. Kurz nach dessen Amtsantritt legte der Zeitungsbesitzer Bezos neue - unternehmensfreundliche - Regeln fÃ¼r die Meinungsseiten der "Washington Post" fest.Â



Beim Film "Melania" gehen laut US-Medienberichten von dem Lizenzvertrag im Umfang von 40 Millionen Dollar 70 Prozent an die First Lady, die als leitende Produzentin tÃ¤tig war. Das zweithÃ¶chste Gebot war von Disney gekommen und lag den Berichten zufolge bei nur 14 Millionen Dollar.Â



ZusÃ¤tzlich soll Amazon die Summe von 35 Millionen Dollar fÃ¼r die Marketingkampagne gezahlt haben, die TV-Werbespots, PlakatwÃ¤nde und 25 zeitgleiche VorfÃ¼hrungen wÃ¤hrend der Premierenfeier in Washington umfasst. SpÃ¤ter soll der Film nur noch exklusiv auf Amazon Prime zu sehen sein. "Wie kann man das nicht mit Schmeichelei oder unverblÃ¼mter Bestechung gleichsetzen?", zitierte die "New York Times" den ehemaligen Amazon-Filmmanager Ted Hope.Â